Квартира с видом на свалку. По соседству с Южным полигоном появится жилье

На пересечении Киевского и Волхонского шоссе появится новый жилой квартал. Градостроительный совет разрешил принять за основу эскиз проекта с условием доработать ряд моментов. Об этом «Фонтанке» 23 января рассказал член совета Александр Карпов.

Проект жилого квартала разработала компания «Студио-АММ». На участке в 35 га планируют построить 221,5 тысячу квадратных метров жилья на 7,9 тысяч человек, школу и два детских сада.

Эскиз застройки заказало ООО «Корпорация «Развитие». Согласно данным базы СПАРК, компания была зарегистрирована в ноябре 2017 года. Единственным владельцем числится Никита Франскевич.

Отравлять жизнь потенциальным покупателям жилья может неприятное соседство. Менее чем в двух километрах от границы планируемого участка раскинулся Южный полигон твердых бытовых отходов.

По словам Карпова, проектировщикам предстоит доработать эскиз в части размещения улично-дорожной сети.