Россия избавляется от арестантов. Их количество впервые составило менее 100 тысяч

В полтора раза сократилось количество арестантов за десять лет, следует из обновленной статистики ФСИН. Впервые население российских СИЗО составило менее ста тысяч человек.

На данные Федеральной службы исполнения наказаний обратил внимание руководитель правозащитной организации “Агора” Павел Чиков. Он сравнил данные 2009 и 2019 годов.

“Впервые в России число арестантов СИЗО составило меньше 100 тысяч человек. За десять лет численность сократилась в полтора раза. Число следственных изоляторов сократилось на 14”, – написал юрист в своем Telegram-канале.

По состоянию на 1 января 2019 года в СИЗО содержались 99 тысяч 722 человека. Это на четыре с половиной тысячи меньше, чем в прошлом году. В 2009-м их количество составляло 147,5 тысяч.

Количество осужденных тоже снижается. Сейчас в учреждениях уголовно-исполнительной системы находятся 563 тысячи человек, десять лет назад – 890 тысяч. На данный момент на двух заключенных приходится примерно по одному сотруднику ФСИН. В службе работают 296 тысяч человек.