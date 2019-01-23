Смольный отменил аукционы на обеспечение безопасности на строящихся участках метро

Дирекция транспортного строительства отменила 3 своих аукциона, с помощью которых пыталась найти охрану для строящихся участков оранжевой, коричневой и фиолетовой веток метро. Информация об этом 23 января появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям техзадания потенциальные подрядчики должны были обеспечить пропускной режим на стройплощадках и досмотр всех посетителей. На коричневой линии для участка «Юго-Западная» – «Путиловская» охрану искали до 13 июня 2019 года. Сторожить строящиеся объекты на оранжевой линии, где еще недавно строились станции «Театральная» и «Больший проспект», необходимо было до 14 июля 2019 года. Тот же дедлайн был установлен и для охраны трех станций по фиолетовой линии – «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная». На это власти было готовы потратить более 90 млн рублей.

В Смольном не смогли оперативно уточнить, с чем связана отмена аукционов. При этом власти только сегодня обещали законсервировать станции и обеспечить их охрану в ближайшее время. Напомним, что 21 января Смольный объявил: все контракты на строительство подземки с традиционны подрядчиком -компанией «Метрострой» – будут разорваны.