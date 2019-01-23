Маленький городской электромобиль показывает Honda. «Самоубийственные» двери убрали

В то время как автошпионы уже давно вовсю фотографируют сильно закамуфлированный прототип, который регулярно попадается в объективы в разных местах Европы, сама японская компания предоставляет информацию о будущем городском электромобильчике скудными порциями.

В среду, 23 января, было обнародовано первое официальное изображение «готового к производству» образца того, что пока известно как Honda Urban EV. Во всяком случае так называется прототип, который демонстрировался на нескольких выставках. Окончательное название электромобиля, возможно, будет объявлено на предстоящей в марте выставке в Женеве.

Изображение новинки представляет собой компьютерный рендер, а не фотографию, и не совсем соответствует тому, что попадалось фотошпионам. Однако сложив одно с другим, издание Car Byer позволило себе предположить некоторые очевидные характеристики первого электромобиля японской компании.

Судя по шпионским фотографиям, серийная машинка будет больше, чем концепт Urban EV, демонстрировавшийся на выставках с 2017 года. Судя по всему, конструкторы отказались от «каретных» дверей, они же «самоубийственные» (suicide doors). Более того, на серийном прототипе появились задние двери, что делает его безусловно более практичным для города.

Однако многое от концепта все-таки, похоже, реализовано в прототипе, например камеры вместо боковых зеркал (вместе с маленькими экранчиками на дверях), широкий центральный дисплей (хотя и не такой большой, как на концепте), круглые фары и задние фонари.

Urban EV будет использовать совершенно новую платформу, предназначенную для электромобилей, хотя конкретные ее детали не объявлены. Инженеры Honda обещают аккумуляторную батарею высокой плотности и при этом меньшего веса. Считается также, что в новой платформе будет реализован способ более полно использовать энергию аккумулятора.

Эта «концепция управления питанием» от Honda предусматривает, что автомобиль может быть использован в качестве места накопления и хранения электроэнергии с возможностью как подачи электропитания в дома, так и сбрасывания излишков электричества в городскую сеть.

Honda подтвердила, что к концу 2019 года начнет собирать предварительные заказы на Urban EV (или как он будет на самом деле называться). Примерно тогда же планируется начать серийное производство. В дальнейших планах японского производителя довести к 2025 году долю электрифицированных автомобилей (то есть как гибридов, так и полностью электрических машин) до двух третей общего объема продаж марки Honda в Европе.