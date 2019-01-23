18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-11°C
/ Завтра: -11
$ 66.33р
75.39р
23:42 23.01.2019
Расширенный поиск

Авто
23.01.2019 23:15
Печать

Маленький городской электромобиль показывает Honda. «Самоубийственные» двери убрали

В то время как автошпионы уже давно вовсю фотографируют сильно закамуфлированный прототип, который регулярно попадается в объективы в разных местах Европы, сама японская компания предоставляет информацию о будущем городском электромобильчике скудными порциями. 

В среду, 23 января, было обнародовано первое официальное изображение «готового к производству» образца того, что пока известно как Honda Urban EV. Во всяком случае так называется прототип, который демонстрировался на нескольких выставках. Окончательное название электромобиля, возможно, будет объявлено на предстоящей в марте выставке в Женеве.

Опубликованное 23 января изображение предсерийного прототипа Honda Urban EV
Опубликованное 23 января изображение предсерийного прототипа Honda Urban EV
Honda

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Изображение новинки представляет собой компьютерный рендер, а не фотографию, и не совсем соответствует тому, что попадалось фотошпионам. Однако сложив одно с другим, издание Car Byer позволило себе предположить некоторые очевидные характеристики первого электромобиля японской компании.

Судя по шпионским фотографиям, серийная машинка будет больше, чем концепт Urban EV, демонстрировавшийся на выставках с 2017 года. Судя по всему, конструкторы отказались от «каретных» дверей, они же «самоубийственные» (suicide doors). Более того, на серийном прототипе появились задние двери, что делает его безусловно более практичным для города.

Прототип, который показывался на выставках в 2017-2018 годах

Однако многое от концепта все-таки, похоже, реализовано в прототипе, например камеры вместо боковых зеркал (вместе с маленькими экранчиками на дверях), широкий центральный дисплей (хотя и не такой большой, как на концепте), круглые фары и задние фонари.

Urban EV будет использовать совершенно новую платформу, предназначенную для электромобилей, хотя конкретные ее детали не объявлены. Инженеры Honda обещают аккумуляторную батарею высокой плотности и при этом меньшего веса. Считается также, что в новой платформе будет реализован способ более полно использовать энергию аккумулятора. 

Эта «концепция управления питанием» от Honda предусматривает, что автомобиль может быть использован в качестве места накопления и хранения электроэнергии с возможностью как подачи электропитания в дома, так и сбрасывания излишков электричества в городскую сеть. 

Honda подтвердила, что к концу 2019 года начнет собирать предварительные заказы на Urban EV (или как он будет на самом деле называться). Примерно тогда же планируется начать серийное производство. В дальнейших планах японского производителя довести к 2025 году долю электрифицированных автомобилей (то есть как гибридов, так и полностью электрических машин) до двух третей общего объема продаж марки Honda в Европе.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Этажи"
23.01.2019 14:47

В офисе компании «Этажи» начал работу специалист банка «Санкт-Петербург»

Как среди всех вариантов жилья в Санкт-Петербурге разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, снизить риск юридических проблем и найти на это время?
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.01.2019 14:43

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд. рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги за 2018 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ). По итогам учета событий после отчетной даты (СПОД) данные показатели могут быть скорректированы.
Setl City
23.01.2019 13:05

Губернатор Ленобласти открыл новый детский сад в комплексе «GreenЛандия»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор Setl City Илья Еременко 23 января приняли участие в церемонии открытия нового муниципального детского сада в жилом комплексе «GreenЛандия».
ГК «Эталон»
23.01.2019 12:47

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус» по программе «Военная ипотека». Жилой комплекс возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК «КВС»
23.01.2019 11:42

Квартира в ЖК «Крылья – хватай, а то улетит

Компания «КВС» предоставляет уникальную возможность стать владельцем современной трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Крылья».
«Лидер Групп»
23.01.2019 10:56

Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 1 февраля 2019 года цена квадратного метра будет увеличена в жилых комплексах: VITAMIN, YOGA 2, YOGA 3, «Богатырь 3», «Территория 3». Успейте купить по старой цене.
АО «Строительный трест»
23.01.2019 10:51

В ЖК «Новое Купчино» открылся офис продаж

В январе в составе строящегося жилого комплекса «Новое Купчино» для покупателей недвижимости открыл свои двери офис продаж.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.01.2019 16:09

Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS. Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».
Setl City
22.01.2019 13:44

В 2019 году Setl Group планирует сдать 10 социальных объектов, в том числе 2 школы

В текущем году Setl Group планирует ввести в эксплуатацию 2 школы и 8 детских садов – данные объекты рассчитаны в общей сложности на 2325 мест. Они спроектированы и строятся полностью на средства девелопера.
«Лидер Групп»
22.01.2019 11:43

ГК «Лидер Групп»: в январе квартиры дорожают

С 28 января 2019 года цена квадратного метра вырастет в жилых комплексах: «Балканы», YOGA 1, «Капитан Немо» и «Медалист». Успейте купить по старой цене.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
21.01.2019 16:48

Спрос на жилье в Санкт-Петербурге вырос на треть

В 2018 году в Петербурге было приобретено 3,8 млн кв. м. жилья – это на 32% больше, чем в 2017 году.
СК «Полис Групп»
21.01.2019 16:45

СК «Полис Групп» запустила акцию «Скидка 2019 руб. с каждого квадратного метра»

Купить квартиру в жилых комплексах от «Полис Групп» теперь стало проще. Компания запустила новую акцию на приобретение квартир в новостройках: «Скидка 2019 рублей с каждого квадратного метра»*.