Volvo отзывает более 200 тысяч дизельных машин. У них нашли риск утечки топлива

Компания Volvo Cars объявила масштабную отзывную кампанию по всему миру. Она коснется 219 тысяч дизельных автомобилей различных моделей, выпущенных в 2015-2016 годах.

Как сообщает 23 января Autoexpress.co.uk, под отзыв попали автомобили Volvo моделей V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90. Расследование, проведенное автопроизводителем, показало, что у некоторых из них могут образоваться небольшие трещины в шланге одного из топливопроводов. Из-за этого может произойти утечка топлива, и оно попадет в моторный отсек.

В компании заявили, что каких-либо данных об ущербе или пострадавших из-за дефекта получено не было, и подчеркнули, что отзыв является превентивной мерой, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

В России под сервисную кампанию попали 2393 автомобиля, сообщает РБК со ссылкой на представителя Volvo.