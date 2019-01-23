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Авто
23.01.2019 21:14
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Tesla прислушалась к народу и снизила цены на зарядку электромобилей. Но сначала повысила

Производитель электромобилей Tesla отменил решение резко повысить цены на услуги своих зарядных станций из-за негативной реакции покупателей.

На днях компания объявила о повышении цены за киловатт примерно на 33%, что, впрочем, (по подсчетам Electrek) все равно дешевле, чем бензин, но существенно дороже, чем у других компаний, как в самих США, так и по всему миру. 

Для многих владельцев Tesla само появление в 2017 году платы за зарядку на станциях Supercharger было неприятным сюрпризом, поскольку раньше Илон Маск обещал, что зарядка будет «пожизненно бесплатной». На сегодняшний день она осталась бесплатной только для тех, кто купил Tesla до 2017 года. 

Рост цен на «заправку» электромобилей сразу на треть может означать, что электромобили рискуют стать гораздо менее конкурентоспособными, чем бензиновые. Да, зарядить электромобиль даже после запланированного повышения все равно дешевле, чем залить соответствующий объем бензина, но сами электромобили пока что стоят существенно дороже. 

Словом, владельцы возмутились настолько, что Tesla вынуждена была немного «сдать назад». Компания заявила, что прислушивается к своим клиентам и воспринимает их претензии всерьез, поэтому снижает объявленные цены в среднем на 10 процентов, сообщает BBC.

Tesla прислушалась к народу и снизила цены на зарядку электромобилей. Но сначала повысила

Таким образом повышение все-таки состоялось, но не на треть, а «всего лишь» на одну пятую. Понятно, что даже введение платы за зарядку было для Илона Маска вынужденной мерой, равно как и нынешнее повышение цен.

Эта мера логично вытекает из главной задачи, стоящей перед Маском, – сделать Tesla стабильно прибыльной компанией. Для этого она должна окончательно превратиться из технологического инновационного стартапа в «нормальную» автомобильную компанию. Ради выполнения этого плана Маску приходится «спускаться на землю» и решать более «прозаические задачи», пишет Latimes

В частности, Маск вынужден был объявить о сокращении минимум 2500 работников Tesla из 37,5 тысячи, а это почти 7% персонала. Кроме того, из модельного ряда Tesla постепенно исчезают самые «доступные» модификации, тем самым покупателю в среднем приходится платить за автомобили больше. 

В этом ряду введение повышенной платы за зарядку на «суперчарджерах» выглядит вполне логично. Однако следует отметить, что подавляющее большинство владельцев любых электромобилей, включая Tesla, в 70-80 процентах случаев заряжают свои машины не на зарядных станциях, а дома или около офисов.

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