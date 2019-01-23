ГИБДД призвала на помощь женщину-видимку

Популярные в Петербурге общественно-политические телеграм-каналы заметили в метрополитене социальную рекламу ГИБДД «Человек-видимка. Со световозвращателем стань видимым в ночи!» и высказались на эту тему. «Фонтанка» расспросила Госавтоинспекцию об этой рекламе и сделала вывод: как бы ни оценивали эксперты и простые горожане креатив и его реализацию, своей цели социальная кампания достигает – её замечают.

Её концепция зародилась в 2016 году, когда проходил конгресс по безопасности дорожного движения, а в метро плакаты начали размещать в конце декабря рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Масштабное размещение на баннерах споткнулось о финансовый вопрос. И тут помог Петербургский метрополитен: ему эта реклама понравилась. Что касается «человека-видимки», он существует уже давно, этого «персонажа» ГИБДД несколько лет использует в своих акциях.

Фото: Фото из соцсетей

Сейчас в метро можно встретить плакаты как с героиней, так и с героем – «видимками». Они призваны приучить горожан, особенно пешеходов, к мысли о том, что существуют светоотражатели, и что носить их необходимо: они могут спасти здоровье и жизнь. Штрафа за отсутствие фликера в городской черте нет, поэтому воздействовать можно только «пряником».

УГИБДД по Петербургу и области ведёт активную пропагандистскую работу, направленную на снижение аварийности, в том числе ДТП с пешеходами. Большая часть этой работы – встречи с детьми: занятия в детских садах, уроки безопасности в школах, акции с вручением подарков и светоотражателей. Многие дети продолжают носить на рюкзаках и куртках подарки-фликеры – и это помогает водителям лучше видеть их на дороге.

Человека в чёрной или синей одежде водитель увидит примерно за 18 метров (а в темноте, возможно, и меньше – и времени на то, чтобы избежать столкновения остаётся совсем мало), в красной одежде – за 25 метров, в белой – за 55 метров. А светоотражатель заметен с расстояния 130-150 метров.

Эффективность принимаемых мер точно оценить сложно. Однако есть статистика. Сейчас на сайте ГИБДД подсчитаны цифры за ноябрь 2018 года. В ноябре в Петербурге было зафиксировано 240 ДТП с пешеходами. В них пострадали 235 человек, а 11 погибли (всего пострадавших в ДТП 628, погибших 23). В сравнении с ноябрем 2017 года эти показатели стали меньше на 7,5% и 38,9% (соответственно на 2,3% и 17,9%). Снизилось число наездов на пешеходов и в Ленобласти: за минувший ноябрь их произошло 97. Травмы в этих авариях получили 79 человек, а вот погибших стало на одного больше – 21 против 20 годом ранее.