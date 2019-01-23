«Его подход вдохновил администрацию Трампа». Сурков стал единственным россиянином в рейтинге ста мировых мыслителей по версии Foreign Policy

Американский журнал Foreign Policy, ежегодно составляющий список из ста мировых мыслителей, включил в рейтинг помощника президента РФ Владислава Суркова. Перечень был опубликован на сайте журнала 23 января.

По мнению редакции, Сурков «довел до совершенства мастерство пропаганды» и способствовал «увеличению охвата российской дезинформации». «Его подход, как говорят, вдохновил различных имитаторов по всему миру, в том числе анонимных троллей из соцсетей и пресс-службу администрации [президента США Дональда] Трампа», — считают в Foreign Policy.

Сурков – единственный россиянин, для которого журнал выделил отдельную статью в свежем рейтинге. Даже Владимир Путин упомянут лишь в статье Strongman, наряду с президентом США Дональдом Трампом, правителем Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и филиппинским лидером Родриго Дутерте.

Владислав Сурков с 1999 по 2011 год курировал внутреннюю политику, работая заместителем главы администрации президента. С 2013 года он трудится на посту помощника президента и занимается вопросами отношений с Украиной, представляя Россию на международных переговорах по конфликту в Донбассе.