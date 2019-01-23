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Власть
23.01.2019 19:20
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Кадыров передал «братский привет». Чечня и Дагестан запустили процедуру установления новой границы

Власти Чечни и Дагестана официально приступили к установлению новой границы между субъектами Федерации. В специальную рабочую группу вошли представители власти двух регионов и специалисты.

«Создана совместная рабочая группа, в состав которой с обеих сторон вошли депутаты республиканских парламентов, соответствующие специалисты Росреестра, Роскадастра и других заинтересованных ведомств, главы приграничных муниципалитетов», – сообщается 23 января на сайте правительства Дагестана. 

Со стороны Дагестана рабочую группу возглавляет спикер Народного собрания Хизри Шихсаидов, со стороны Чечни – глава парламента Магомед Даудов. В сообщении сказано, что глава Чечни Рамзан Кадыров «передал братский привет» руководителям Дагестана, отметив, что «никаких разногласий в обсуждаемом вопросе нет и не будет».

На первом заседании группы стороны «в целом констатировали отсутствие разногласий и претензий в определении границ», а работы будут вестись «в том числе на основе архивных материалов». В ближайшее время начнут работу аналогичные комиссии по вопросам установления границ с другими соседями Дагестана: Республикой Калмыкией и Ставропольским краем.

Первые сообщения о новой границе между Дагестаном и Чечней появились в начале декабря 2018 года, сразу после того, как Конституционный суд России подтвердил законность процедуры утверждения парламентом Ингушетии соглашения о границе с Чечнёй. 

Минувшей осенью противники соглашения о границе две недели не покидали центр столицы Ингушетии, города Магас, поскольку новая граница отчуждает в пользу Чечни более 30 000 га территорий. Решать вопросы не на митингах, а в суде протестующим посоветовали в администрации президента РФ. После этого глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не стал выполнять решение Конституционного суда республики. 

18 января старейшины Ингушетии передали в администрацию президента более 50 000 подписей жителей республики, которые требуют отставки Евкурова, отмены передачи земель Чечне и выполнения предыдущих указаний федеральных властей по решению территориальных вопросов. 

По данным Росреестра, между субъектами Российской Федерации насчитывается 378 границ, сообщает ТАСС. На 1 декабря 2018 года в ЕГРН были внесены данные о 77 границах. В Центральном федеральном округе внесено 19 из 94 границ, Северо-Западном — 6 из 42 границ, Южном — 7 из 24 границ, Приволжском — 6 из 79 границ, Уральском — 14 из 29 границ, Сибирском — 11 из 55 границ, Дальневосточном — 14 из 28 границ. Отсутствуют сведения о границах субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Ожидается, что в 2019 году на кадастровый учёт встанут 75% всех границ между субъектами РФ.

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