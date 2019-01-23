DNS Flag Day близко. Эксперты предупредили о том, что 1 февраля многие сайты, в том числе и государственные, могут перестать работать

Работа ряда интернет-ресурсов, в том числе и государственных, может быть нарушена после 1 февраля. Именно в этот день, который ещё называют DNS Flag Day, прекратится поддержка устаревшей системы доменных имён и серверов, которые не имеют специальных надстроек, повышающих производительность системы.

Как сообщает 23 января РБК, под ударом могут оказаться официальные порталы Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, ряда региональных правительств — например, Нижегородской и Ульяновской областей, Якутии и Марий Эл, а также ресурсы таких банков как ЮниКредит Банк и Промсвязьбанк.

Об этом изданию сообщили в Институте развития Интернета. Эксперты отметили, что проблемы не возникнут у сайтов, которые используют популярные хостинги (сервис по содержанию сайта на стороннем сервере), так как они регулярно обновляют своё ПО. В ИРИ считают, что нарушения в работе сайтов, скорее всего, произойдут у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у госструктур.

Ряд сайтов может работать с перебоями. Это сайт Сбербанка, странички Федерального агентства по рыболовству, Минфина и Минэнерго, а также региональных правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов.

В Сбербанке тем временем заявили, что к 1 февраля подготовились, и технические работы на сайте будут проведены до «дня икс».