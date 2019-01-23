Власти Петербурга ответили на угрозу «Метростроя» о техногенной катастрофе в городской подземке

Все строящиеся под землей объекты будут законсервированы. В кратчайшие сроки Смольный заключит соответствующий договор. Об этом «Фонтанке» 23 января сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

«КРТИ ни в коем случае не пустит данную ситуацию на самотек. Во-первых, ОАО «Метрострой» и его подрядные организации должны полностью соблюдать технологию производства работ, установленную проектом, что является гарантией отсутствия каких-либо ЧП, в том числе и при остановке проходки, – объясняют в КРТИ. – Во-вторых, в кратчайшие сроки заказчик заключит договор на консервацию и поддержание горных выработок и сооружений строящихся объектов метро в соответствии с действующими нормами и правилами. Кроме этого, будет заключен договор по обеспечению охраны строящихся объектов в соответствии с требованиями законодательства РФ о транспортной безопасности».

Напомним, что после того, как 21 января городские власти объявили о расторжении всех контрактов на создание станций подземки с ОАО «Метрострой», в компании предрекли грядущие проблемы, связанные в том числе с безопасностью, заверив, что даже однодневный простой выработки без соответствующего содержания может привести к аварийной ситуации. «Халатное отношение должностных лиц заказчика может привести к техногенной катастрофе, и не понимать этого – недопустимо», – рассказывали в «Метрострое».