Введение социальной нормы на электричество откладывается. Правительство ещё раз подсчитает доходы россиян

Правительство отложило введение социальной нормы потребления электричества для населения. Такое решение принято 23 января по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

«Принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует РБК представителя Козака Илью Джуса.

По его словам, вопрос можно будет вновь рассмотреть только после детального расчета финансовых последствий для различных категорий граждан с учётом их реальных доходов в этом году.

Впрочем, правительство одобрило другие меры – введение платы за резерв сетевой мощности, которое позволит устранить перекрестное субсидирование между промышленными потребителями на сумму более 100 млрд руб. ежегодно. Для устранения перекрестного субсидирования в электроэнергетике обсуждались другие механизмы повышения эффективности отрасли, не связанные с финансовой нагрузкой на население, добавил Джус.

Напомним, сегодня стало известно, что Минэкономики предложило ввести социальную норму потребления электроэнергии для граждан на уровне 300 кВт·ч в месяц для домохозяйства. «Фонтанка» разобралась, много это или мало. Например, на эти киловатт-часы можно год не выключать холодильник или вскипятить чайник 2250 раз.