Города-сада в Горской не будет. Смольный закапывает результаты работы предыдущей команды.

Комитет по туризму расторгает контракт по модели редевелопмента промзоны в Горской. На территории заваленной мусором промзоны должны были появиться театры, музеи и рестораны.

Евгений Асмолов/Интерпресс

Смена состава петербургского правительства повлекла за собой сворачивание очередного инвестиционного проекта. Вслед за трамваем до Петергофа, «Океанариумом» в парке Интернационалистов, мусоросжигательным заводом в Каменке и инвест-отелем в устье Смоленки, в долгий ящик отправляются проекты по редевелопменту промзоны «Горская» в Лисьем Носу и строительству Центра восточных единоборств в Петергофе.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию туризма, его сотрудники отказались принимать и оплачивать концепцию развития промзоны «Горская» у подрядчика, московской компании «Аврора Групп». «Будем расторгать контракт», – прокомментировали в ведомстве. В качестве причины в Смольном указали «несоответствие требованиям программы развития Петербурга и техническому заданию контракта», но более подробных комментариев не предоставили.

В «Аврора Групп» настаивают, что четко следовали техзаданию. «Наш проект предусматривает превращение депрессивной, замусоренной и неэкологичной территории около «Горской» в современный процветающий научно-технический и рекреационный кластер», – прокомментировал Василий Миропольский, партнёр, директор департамента развития «Аврора Групп». По его словам, компании уже удалось заинтересовать инвесторов. Конкретных имен он не назвал, но подчеркнул, что среди них есть как российские, так и зарубежные игроки. Но точку в споре с комитетом ставить рано. «Урегулирование юридических и финансовых взаимоотношений с профильными комитетами администрации Санкт-Петербурга – живой рабочий процесс, обычный в подобных ситуациях», – заявил он. Но, если Смольный не проявит уступчивости, компания намерена обращаться в суд с требованием понудить чиновников заплатить за выполненную работу.

Разработку концепции редевелопмента «Горской» комитет по развитию туризму заказал летом 2018 года. На территории бывшей стройплощадки КЗС (между берегом Финского залива, КАД и Приморским шоссе), где сейчас находится несколько крупных свалок, мечтали увидеть настоящий город-сад. Судя по техзаданию, к 2025 году там должны были появиться санатории, спа-центры, многоуровневый концертно-театральный зал, интерактивный музейно-выставочный комплекс, а также благоустроенные набережные, подводный ресторан, яхт-клуб, теннисные корты, велодорожки, дайвинг-центр, всесезонный спортивно-развлекательный центр зимних видов спорта, в том числе крытый горнолыжный спуск и ледовая арена. 30% территории планировалось отдать под коммерческие объекты — торговые и бизнес-центры, рестораны, бары и гостиницы.

Разработать финансово-экономическую модель и подыскать потенциальных инвесторов в августе 2018 года вызвалась компания «Аврора Груп» московского предпринимателя, девелопера и управляющего коммерческой недвижимостью Максима Неретина. На ее счету такие крупные проекты в столице, как капитальный ремонт здания ТАСС на Большой Никитской и транспортно-пересадочные узлы («Косино», «Котельники», «Отрадное» и другие).

По информации «Фонтанки», Смольный готов отказаться от еще одного проекта, подготовленного этим подрядчиком: комитет по развитию туризма не стал принимать и оплачивать работу по созданию финансовой модели Центра восточных единоборств в Петергофе, которую также заказал летом 2018 года.

Идею комитету по туризму подбросил Георгий Полтавченко после поездки в Сеул в 2017 году. Мечта градоначальника должна была реализоваться в виде многофункциональной арены на 7000 мест, от которой отходят пять «лучей» с «комплексами восточных единоборств различных стран». В «Аврора-Груп» и комитете по туризму не подтвердили, но и не опровергли информацию. За создание концепций Горской и Центра единоборств Смольный должен был заплатить 10 и 6,4 млн рублей соответственно.

Это уже не первый случай, когда комитет по туризму не оценил работу подрядчиков. Так, летом 2018 года ведомство решило взыскать 20 млн рублей с консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, которая ранее объяснила Смольному, как привлечь в Петербург иностранные круизы и как развивать порт «Морской фасад». Тогда комитет сначала принял работу, но затем решил, что экспертные выкладки несовместимы с реальностью.

Но, по информации «Фонтанки», в ситуации с Горской данное ведомство было формальным заказчиком, тогда как реально проект курировал комитет по инвестициям. Как рассказали два источника в правительстве города, «Аврора-Груп», разработавшая бизнес-модель с учетом пожеланий потенциальных инвесторов, и профильные чиновники не сошлись в оценке бизнес-модели. Разногласия возникли еще при Ирине Бабюк. Но после ее ухода с поста главы комитета по инвестициям переговоры совсем зашли в тупик.

В частности, бизнес был готов вкладывать деньги в санаторные и концертные комплексы, рассчитывая окупить их за счет магазинов, ресторанов и кафе, но настаивал на модели государственно-частного партнерства, при которой город поможет построить дороги, электросети, канализацию. Затраты на инженерное оснащение оценивались в 3,5 млрд рублей. От Смольного ждали как прямых ассигнований, так и помощи в получении федерального финансирования.

Но чиновники сочли, что очистку территории от мусора и инженерную подготовку должен взять на себя бизнес. «С тем составом объектов, который хотел город, а это театры, музеи, парки, яхтклуб и так далее, проект оказался экономически не привлекателен для частных инвесторов», – рассказал собеседник «Фонтанки», знакомый с концепцией. Перспективность некоторых идей вовсе не вызвала у коммерсантов энтузиазма. Например, вопросы вызвала идея построить подводный панорамный ресторан в не самой прозрачной воде Балтийского моря.

В комитете по инвестициям «Фонтанке» сообщили, что познакомились с концепциями по Горской и Центру восточных единоборств, но сочли, что предложенный организационно-правовой механизм реализации и финансовые модели обоих проектов не достаточно проработаны для принятия управленческих решений. Экс-глава ведомства Ирина Бабюк сообщила, что и у нее были к работе «Аврора Груп» «серьёзные замечания», в частности, вызывал вопросы подсчет затрат на подготовку территории. Финансовое участие города в проекте изначально не предполагалось, уточнила она.

Другие инвестиционные проекты в области туризма пока тоже не получили развития. Ранее «Фонтанка» сообщала, что Смольный вышел из переговоров с эстонской Tallink Line о создании совместного круизно-паромного оператора. Объединение «Морского фасада» и «Морского вокзала» споткнулось о конфликт с арендаторами последнего.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»