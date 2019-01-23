Балтийский банк готовится раствориться в Альфа-Банке

Совет директоров Балтийского банка вышел с предложением о присоединении к санирующему его Альфа-Банку.

«Предложить единственному акционеру ПАО «Балтийский Банк» рассмотреть вопрос о реорганизации ПАО «Балтийский Банк» в форме присоединения к АО «АЛЬФА-БАНК», – говорится в решении совета директоров, опубликованном 23 января.

Утвержден договор о присоединении и передаточный акт. Определено, что Альфа-Банк направит в ЦБ уведомление о начале процедуры реорганизации.

В самом Альфа-Банке сообщили, что вопрос о присоединении будет вынесен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров. Голосование по вопросам, связанным с реорганизацией, завершится 25 февраля.