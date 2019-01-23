Балтийский банк готовится раствориться в Альфа-Банке
Совет директоров Балтийского банка вышел с предложением о присоединении к санирующему его Альфа-Банку.
«Предложить единственному акционеру ПАО «Балтийский Банк» рассмотреть вопрос о реорганизации ПАО «Балтийский Банк» в форме присоединения к АО «АЛЬФА-БАНК», – говорится в решении совета директоров, опубликованном 23 января.
Утвержден договор о присоединении и передаточный акт. Определено, что Альфа-Банк направит в ЦБ уведомление о начале процедуры реорганизации.
В самом Альфа-Банке сообщили, что вопрос о присоединении будет вынесен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров. Голосование по вопросам, связанным с реорганизацией, завершится 25 февраля.
Справка:
В августе 2014 Банк России начал санацию Балтийского банка. Санатором был выбран Альфа-Банк, который получил на оздоровление финансовой организации льготный кредит ЦБ на 10 лет в размере 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых. Экс-совладелец Балтийского банка Андрей Исаев объявлен в розыск. Он задолжал различным структурам более 2,5 млрд рублей.