«Зенит» договорился с «ПСЖ» о продаже Паредеса. Жена футболиста уже фотографируется на фоне Эйфелевой башни

Переговоры о продаже полузащитника футбольного клуба «Зенит» в парижский «ПСЖ» близки к завершению. Как сообщает Paris United, с высокой долей вероятности подписи под трансферным контрактом будут поставлены уже сегодня, 23 января. Итоговая сумма отступных составила 45 млн евро.

🔴🔵Pour @LParedss, ce matin les négociations étaient à un stade très avancés avec une volonté de conclure ce soir. Les 2 clubs sont d’accord sur le prix, 40+5M€, et les commissions. Volonté conjointe de régler ce dossier rapidement qu'il soit positif ou non. Visuel @graphicuntd pic.twitter.com/p3MTZMDURJ — Paris United (@parisunited6) 23 января 2019 г.

Отметим, что на фотографиях, выложенных пресс-службой «Зенита» в социальных сетях с сегодняшней тренировки команды в Дохе, Паредес отсутствует. По непроверенной информации, он находится в Париже для подписания личного контракта. Семья 24-летнего футболиста уже точно там. Жена Паредеса в Twitter выложила свою фотографию с детьми на фоне Эйфелевой башни.