«Зенит» договорился с «ПСЖ» о продаже Паредеса. Жена футболиста уже фотографируется на фоне Эйфелевой башни
Переговоры о продаже полузащитника футбольного клуба «Зенит» в парижский «ПСЖ» близки к завершению. Как сообщает Paris United, с высокой долей вероятности подписи под трансферным контрактом будут поставлены уже сегодня, 23 января. Итоговая сумма отступных составила 45 млн евро.
🔴🔵Pour @LParedss, ce matin les négociations étaient à un stade très avancés avec une volonté de conclure ce soir. Les 2 clubs sont d’accord sur le prix, 40+5M€, et les commissions. Volonté conjointe de régler ce dossier rapidement qu'il soit positif ou non. Visuel @graphicuntd pic.twitter.com/p3MTZMDURJ— Paris United (@parisunited6) 23 января 2019 г.
Отметим, что на фотографиях, выложенных пресс-службой «Зенита» в социальных сетях с сегодняшней тренировки команды в Дохе, Паредес отсутствует. По непроверенной информации, он находится в Париже для подписания личного контракта. Семья 24-летнего футболиста уже точно там. Жена Паредеса в Twitter выложила свою фотографию с детьми на фоне Эйфелевой башни.
😍❤️ pic.twitter.com/9xHIKsBTNT— Camila ❤️ (@ccami_galante) 23 января 2019 г.
Справка:
Первым профессиональным клубом для Леандро Паредеса был местный «Бока Хуниорс». Хавбек выступал в нем с 2010 по 2014 год. В составе клуба из Буэнос-Айреса Паредес стал чемпионом Аргентины и завоевал национальный кубок. В «Зенит» перешел из «Ромы» летом 2017-го. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. В сезоне 2018/19 Леандро сыграл в чемпионате России 15 матчей, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи. В Лиге Европы у него семь матчей, один гол и одна голевая передача.