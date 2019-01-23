Смольный купит у «Дальпитерстроя» жилье более чем на полмиллиарда рублей

Комитет имущественных отношений подвел итоги аукциона на покупку 98 трехкомнатных квартир. Информация об этом 23 января появилась на сайте госзакупок.

По условиям технического задания, поставщик обязан предоставить 98 трехкомнатных квартир от 72 до 81 кв. м. Общая площадь недвижимости должна быть не менее 7 056 кв. м.

Кроме того, жилье должно быть обеспечено 61 местом (на тысячу жителей) в детских садах в радиусе не более 300 метров, 120 местами в местных школах и машино-местом на каждые 80 метров жилой площади в пределах квартала.

Максимальная цена лота составляла 551,9 млн рублей. На участие в аукционе заявились два основных поставщика жилья для льготных категорий граждан. «ЛСР Недвижимость Северо-Запад» предложила выполнить контракт за 540,8 млн рублей, «Дальпитерстрой» – за 538,1 млн рублей. Последний застройщик был признан победителем.

В конце прошлого года Смольный заключил контракт с «ЛСР Недвижимость Северо-Запад» на приобретение 483 квартир для льготных категорий граждан — многодетных, детей-сирот, инвалидов.

Ранее правительство объединило инвестиции 2018 и 2019 годов на покупку жилья для очередников, после чего бюджет вырос с 6,2 до 9 млрд рублей.