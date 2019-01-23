«Спасибо, снег, тебе». Кто заработает на уборке петербургских улиц

Залповый снегопад, который совершает набеги на Петербург, не только изводит уборочную технику, но и опустошает казну: в этом сезоне город заложил 75 миллионов на чистку под машинами и, похоже, их придется заплатить.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Комитет по благоустройству заявил, что с начала зимы для уборки улиц было переставлено 7,5 тысяч единиц частного транспорта. Из них только 23 января 2019-го эвакуаторщики заглядывали под 501 автомобильное брюхо. Каждый год Смольный заключает рамочные контракты на услуги с использованием специализированной техники, где ключевое «по заявкам заказчика». Другими словами, если есть сугроб и убрать его мешает припаркованный автомобиль, то вызывается эвакуатор и подрядчик получает деньги. Нет проблемы — нет расходов.

Всего за уборку улично-дорожной сети в Петербурге отвечают шесть организаций. В декабре прошлого года они были выбраны с помощью аукционов. Каждая самостоятельно выбирает себе помощников. Например, ответственное за Василеостровский, Петроградский, Московский, Центральный, Адмиралтейский, Фрунзенский и Невский районы государственное унитарное дорожное предприятие «Центр» заключило договор на 32 млн рублей с компанией «Абсолют ТК». По условиям соглашения, «Абсолют ТК» обязан по запросу «Центра» предоставить эвакуаторщиков на 17 тысяч часов. Похожий договор заключен с компанией «РВВ», его стоимость 15,8 млн рублей за 8,5 тысяч часов.

«Абсолют ТК» был создан два года назад, но уже может говорить об опыте – в 2018 году все с тем же ГУДП «Центр» был договор на 20 миллионов рублей за 11 тысяч часов работы спецтехники. А вот для «РВВ» эвакуация автомобилей, если верить СПАРКу, не является основной деятельностью. Компания больше известна петербургским чиновникам как организатор мероприятий. В 2018 году с ней было заключено 36 контрактов на сумму в 19 млн рублей, среди которых услуги по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию, концерт ко Дню молодежи и августовское чествование российского флага.

Из того, что связано с уборкой, у «РВВ» на 2019 год есть еще один договор с городским ОАО «Коломяжское», которое отвечает за содержание дорог в Выборгском и Приморском районах. Компания за 13,6 млн рублей должна предоставить 8 тысяч часов услуг по эвакуации. Средняя стоимость часа работы эвакуатора для ГУДП «Центр» – почти 1,9 тыс рублей, для «Коломяжского» – 1,7 тыс рублей.

Как рассказал «Фонтанке» собственник и директор компании «РВВ» Виктор Романов, у него в распоряжении «7-8 эвакуаторов», которые загружены не более чем в прошлые сезоны. При этом он противоречиво заметил, что в эту зиму город убирается от снега особенно активно.

ОАО «Автодор СПб», в чьем ведении Пушкинский и Колпинский районы, на одинаковых условиях наняло две фирмы: «Баррикада» и «ГК Дигма Логистик». Каждая из компаний за 6,5 млн рублей обязуется предоставить эвакуаторы на 4,5 тысяч часов, то есть по цене 1,4 тыс рублей за час.

«Баррикада» не новичок в госзаказе, с 2014 года она ежегодно заключает подобные контракты либо с «Автодором СПб», либо с «Коломяжским». За 5 лет общая стоимость всех соглашений превысила 27 млн рублей. «ГК Дигма Логистик» появилась в реестре юрлиц в мае 2018 года и успела обогнать «Баррикаду» по портфелю заказов. Все три договора у неё с ОАО «Автодор СПб». Помимо контракта на эвакуации, заключены два договора непосредственно на уборку и вывоз снега. Общая стоимость – 27 млн рублей.

Ответственное за дороги Кронштадтского, Курортного и Петродворцового районов ГУДСП «Курортное» имеет в резерве 250 часов услуг эвакуаторов за 392 тысячи рублей. У предприятия заключен договор с компанией «СТК-Альянс», которая является самым опытным в этом сегменте господрядчиком. С 2014 года подписано более 50 контрактов общей стоимостью более 212 млн рублей. Однако подавляющее большинство их связано не с эвакуаторами, а с иной техникой: экскаваторами и самосвалами. Кроме того, компания несколько раз выступала поставщиком песка, щебня и других стройматериалов.

Убирающее улицы и дороги Кировского и Красносельского районов ГУДП «Путь» умудряется обходиться без эвакуаторов. Об этом «Фонтанке» сообщили по горячей линии предприятия, сказав, что пока вынуждены справляться без перестановки машин.

Оригинально подошли к вопросу в частной компании «Автопарк №7 «Спецтранс»», которая содержит дороги в Красногвардейском и Калининском районах Петербурга. Как рассказали «Фонтанке» в дежурной службе организации, своих эвакуаторов там не держат, а активно привлекают правоохранительные органы, приглашая в особо запаркованные районы.

По заявлениям комитета по благоустройству, с начала сезона 2018-2019 года вывезено более 1,3 млн кубометров снега. Это примерно столько же, сколько за всю зиму 2014-2015 годов. В Петербурге растет недовольство горожан качеством уборки улиц и дворов. На этом фоне врио губернатора провел ночное совещание в Смольном, а перед этим приказал раздать в районных администрациях «лопаты Беглова». Кроме того, Александр Беглов поручил увеличить снегоуборочный парк и, по возможности, заменить песок на гранитную крошку. В городе введен особый режим готовности к ЧС. К вопросу подключились депутаты: Борис Вишневский призвал привлечь к работе бойцов Росгвардии, а Максим Резник — провести парламентское расследование. Новое политическое руководство города признало, что уборка улиц профинансирована лишь на 60%. Контролирующие органы регулярно выписывают штрафы подрядчикам из-за состояния внутриквартальных территорий и дорог, а УФАС выявило «снежный картель» при проведении 8-миллиардных торгов на уборку улиц. На фоне сложной обстановки на сетевых ресурсах появились интернет-боты, которые настаивают – город убирают хорошо.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»