Парламент Венесуэлы просит военных поддержать протесты против президента Мадуро

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы (парламента страны) Хуан Гуайдо призвал армию поддержать протесты против президента Николаса Мадуро. Оппозиционер попросил военных «встать на сторону народа и конституции». Свой призыв он опубликовал в Twitter.

«Всем представителям Национальных Вооруженных сил наш призыв предельно ясен: парламент протягивает вам руку и просит, чтобы вы встали на сторону вашего народа и защиту конституции Боливарианской Республики», – заявил Гуайдо.

#23Ene Hermanos y hermanas, sepan muy bien que la violencia es el arma del usurpador, la nuestra en cambio son las voces de millones de venezolanos que hoy nos reencontraremos en la calle, en paz por Venezuela.#GritemosConBrio pic.twitter.com/iD04Sn7xia — Juan Guaidó (@jguaido) 23 января 2019 г.

Оппозиция планирует провести сегодня крупные акции протеста против президента страны Николаса Мадуро. В минувший понедельник в ряде районов столицы Венесуэлы Каракаса прошли антиправительственные манифестации после неудачной попытки группы гвардейцев военных сил Венесуэлы свергнуть президента.

10 января Николас Мадуро снова вступил в должность президента Венесуэлы. В тот же день Парагвай разорвал со страной дипломатические отношения, власти Перу отозвали дипломатов, а перуанские банки прекратили сотрудничество с кредитными организациями Венесуэлы. Всего более десятка стран латиноамериканского региона заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро. Впервые пост президента Венесуэлы Николас Мадуро занял в 2013 году после смерти предыдущего лидера страны Уго Чавеса.

В середине января парламент Венесуэлы назвал Мадуро «узурпатором власти». Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо заявил, что конституция страны позволяет ему исполнять полномочия президента.

В декабре Венесуэлу посетил глава «Роснефти» Игорь Сечин, после чего Николас Мадуро посетил Москву. Через несколько дней после этого в Венесуэле приземлились российские стратегические ракетоносцы Ту-160. Госсекретарь США Майк Помпео назвал этот жест Кремля «разбазариванием государственных средств». После этого Мадуро предложил Трампу сесть за стол переговоров.

Политический кризис в Венесуэле сопровождается и экономическим: в стране гиперинфляция, которая в 2018 году составила почти 1 700 000 %. В стране дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. Венесуэла остаётся под американскими санкциями.