Бесплатно парковаться в центре Петербурга можно. Если вы сугроб

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

В зоне платной парковки в центре Петербурга вы можете провести несколько дней совершенно бесплатно, не опасаясь никаких взысканий, в том случае если вы – сугроб. Этим нахалам в наше время дозволено всё или почти всё – например, полностью оккупировать выделенную линию для общественного транспорта.

В среду, 23 января, когда Петербург уже несколько дней отдыхает от сильных снегопадов, фотокорреспондент «Фонтанки» прогулялся по центральным улицам, которые призваны приносить в горбюджет доход от парковки. Недоприносят, и не только из-за того, что у Смольного по-прежнему нет возможности штрафовать неплательщиков. В первую очередь потому, что у водителей зачастую нет возможности припарковаться, даже если они готовы заплатить за это. Например, на улице Рылеева полоса занята целиком – одним сплошным сугробом.

Есть участки, где относительно чисто. Возможно, потому, что они всё время заняты машинами.

Эта ситуация повторяется из года в год. Прошлой зимой, не такой снежной, как нынешняя, «Фонтанка» тоже писала об этом. Горожане тогда отмечали, что организация, отвечающая за парковки, и коммунальные службы между собой не взаимодействуют, поскольку подчиняются разным вице-губернаторам, а также подсчитали, что один «припаркованный» сугроб забирает у города в день как минимум 720 рублей.

Уборка Петербурга от снега стала одной из главных проблем Смольного. Врио губернатора Александр Беглов практически каждый день проводит совещания, посвященные этой теме. На прошлой неделе он ввёл особый режим готовности к ЧС, однако привлекать к работам по уборке военных счёл излишним. Тем временем культурно настроенные горожане устраивают и участвуют в конкурсах на самый красивый сугроб и самую длинную сосульку.