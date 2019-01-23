Беглов официально назначил шесть вице-губернаторов, утвержденных депутатами

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении шести вице-губернаторов, одобренных сегодня депутатами Законодательного собрания.

Вице-губернатором и руководителем администрации Петербурга стала Любовь Совершаева. Эдуард Батанов, Евгений Елин, Николай Линченко и Максим Шаскольский будут отвечать за экономический блок, Владимир Княгинин — за научно-техническую и промышленную политику.

Напомним, что согласование в ЗакСе не обошлось без скандала — Александр Беглов покинул парламент в момент критического выступления депутата Максима Резника. Многим этот шаг показался демонстративным, однако в аппарате врио объяснили, что уход Беглова связан с его насыщенной повесткой.

О новых вице-губернаторах читайте подробнее в материале "Фонтанки" "Выходцы из бизнеса и старожилы Смольного. Беглов подобрал новых вице-губернаторов".