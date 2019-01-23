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Власть
23.01.2019 17:35
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Беглов официально назначил шесть вице-губернаторов, утвержденных депутатами

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении шести вице-губернаторов, одобренных сегодня депутатами Законодательного собрания.

Вице-губернатором и руководителем администрации Петербурга стала Любовь Совершаева. Эдуард Батанов, Евгений Елин, Николай Линченко и Максим Шаскольский будут отвечать за экономический блок, Владимир Княгинин — за научно-техническую и промышленную политику.

Напомним, что согласование в ЗакСе не обошлось без скандала — Александр Беглов покинул парламент в момент критического выступления депутата Максима Резника. Многим этот шаг показался демонстративным, однако в аппарате врио объяснили, что уход Беглова связан с его насыщенной повесткой. 

О новых вице-губернаторах читайте подробнее в материале "Фонтанки" "Выходцы из бизнеса и старожилы Смольного. Беглов подобрал новых вице-губернаторов".

Справка:

Любовь Совершаева стала вице-губернатором, ответственным за внутреннюю политику, и руководителем администрации города.

Евгений Елин будет курировать вопросы экономического развития и стратегического планирования, учета, управления и распоряжения государственным имуществом Петербурга, мониторинга земель и землеустройства, государственного управления в сфере имущественных отношений, финансовой политики и бюджета, промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка, осуществления государственных закупок для городских нужд.

Николай Линченко ответит за решение вопросов капитального строительства и реконструкции, архитектуры и градостроительства (за исключением вопросов формирования архитектурного облика Петербурга), выявления, учета, сохранения популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в городе.

Эдуард Батанов займется решением вопросов инвестиционной политики и транспорта, а также развитием Арктики.

Владимиру Княгинину достался блок профессионального образования и научной политики, а также взаимодействия городских исполнительных органов государственной власти с федеральными.

Максим Шаскольский будет курировать решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.

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