Беглов официально назначил шесть вице-губернаторов, утвержденных депутатами
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении шести вице-губернаторов, одобренных сегодня депутатами Законодательного собрания.
Вице-губернатором и руководителем администрации Петербурга стала Любовь Совершаева. Эдуард Батанов, Евгений Елин, Николай Линченко и Максим Шаскольский будут отвечать за экономический блок, Владимир Княгинин — за научно-техническую и промышленную политику.
Напомним, что согласование в ЗакСе не обошлось без скандала — Александр Беглов покинул парламент в момент критического выступления депутата Максима Резника. Многим этот шаг показался демонстративным, однако в аппарате врио объяснили, что уход Беглова связан с его насыщенной повесткой.
О новых вице-губернаторах читайте подробнее в материале "Фонтанки" "Выходцы из бизнеса и старожилы Смольного. Беглов подобрал новых вице-губернаторов".
Справка:
Любовь Совершаева стала вице-губернатором, ответственным за внутреннюю политику, и руководителем администрации города.
Евгений Елин будет курировать вопросы экономического развития и стратегического планирования, учета, управления и распоряжения государственным имуществом Петербурга, мониторинга земель и землеустройства, государственного управления в сфере имущественных отношений, финансовой политики и бюджета, промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка, осуществления государственных закупок для городских нужд.
Николай Линченко ответит за решение вопросов капитального строительства и реконструкции, архитектуры и градостроительства (за исключением вопросов формирования архитектурного облика Петербурга), выявления, учета, сохранения популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в городе.
Эдуард Батанов займется решением вопросов инвестиционной политики и транспорта, а также развитием Арктики.
Владимиру Княгинину достался блок профессионального образования и научной политики, а также взаимодействия городских исполнительных органов государственной власти с федеральными.
Максим Шаскольский будет курировать решение вопросов энергетики и тарифного регулирования.