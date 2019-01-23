Минэкономразвития: Госкомпании России готовят к приватизации с участием иностранного капитала

Правительство России ведет подготовку целого ряда сделок по приватизации госкомпаний. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. При этом чиновник уточнил, что раскрывать имена интересантов он не будет. Об этом пишет ТАСС.

«Мы работаем над рядом сделок (по приватизации. – Прим. ред.), работаем в закрытом формате. Когда вы готовите сделки, то это не должно быть публичным, не надо обсуждать, с кем мы ведем переговоры. Есть целый ряд активов, которые станут позитивными для российской экономики, если туда поступят дополнительные инвестиции также и со стороны иностранных партнеров», – заявил министр.

Орешкин добавил, что работа ведется с иностранными инвесторами, но не рассказал, о каких объёмах продажи госсобственности и в каких отраслях идёт речь.

Осенью 2018 года министр финансов, первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявлял, что до 2021-го крупные сделки по приватизации госкомпаний не планируются. «Потому что сейчас, в условиях различных ограничений, санкций, конечно, стоимость наших компаний недооценена», – объяснял тогда Силуанов отсутствие планов по продаже госактивов.

В конце 2018 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявлял, что правительство сняло с повестки тему снижения доли государства в экономике. «Это подтверждает и трехлетний бюджет, в котором доходы от приватизации запланированы в размере 24 млрд рублей на три года. Это минимум с 2000 года», – писал предшественник Силуанова на посту главного казначея страны в своём аккаунте в Twitter.

На этом фоне продолжается общественная дискуссия по условиям сделки структур «алюминиевого олигарха» Олега Дерипаски с властями США ради выхода из-под санкций. Ряд депутатов Госдумы требуют проверить договорённости бизнесмена, поскольку опасаются, что «стратегическая» алюминиевая отрасль России, от которой зависит судостроение, авиастроение и космос, якобы фактически перешла под контроль властей США.