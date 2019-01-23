Квартира с мебелью и техникой: в чем выгода?

Покупать полностью готовую для жизни квартиру – европейский тренд, который у нас только набирает популярность. Если к готовой отделке от застройщика покупатели уже привыкли, то оборудованная мебелью и техникой квартира – еще в новинку.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Рассказываем о преимуществах такой покупки на примере «Петербургской Недвижимости», пока это не стало мейнстримом.

Экономия времени и сил

Одно из главных преимуществ покупки квартиры с мебелью и техникой – возможность переехать в новую квартиру практически сразу после получения ключей. Особенно это актуально для инвесторов, сдающих в аренду жилье, региональных покупателей и для тех, кому просто не хочется долго думать над оформлением, искать, а потом организовывать доставку необходимых предметов интерьера и техники. «Петербургская Недвижимость» совместно с «Первой мебельной фабрикой» разработала услугу «под ключ», которая включает подбор дизайна мебели в соответствии с планировкой квартиры, проведение индивидуальных замеров, изготовление и установку мебели и техники. Все это занимает 21 день.

Варианты на выбор

В «Петербургской Недвижимости» знают, что любой, даже самый быстрый переезд в новую квартиру не отменяет желание выбрать тот дизайн, который будет радовать вас каждый день. Поэтому на ваш выбор представлено два варианта оформления интерьера «комфорт» и «оптима», с разными фасадами, техникой и наполнением.

Для студии подобрана функциональная кухня с барной стойкой и удобные системы хранения, чтобы максимально использовать все пространство. Для уютной однокомнатной квартиры выбраны более объемный кухонный комплект с обеденным столом и полным набором техники: варочной поверхностью, духовым шкафом и вытяжкой, а также мебель для гостиной, которая легко трансформируется в спальню.

Для двухкомнатной предусмотрен угловой кухонный гарнитур, двухместная кровать с матрасом и шкаф в спальню, мебель для гостиной или детской во вторую комнату. Для прихожих подобраны шкаф или панель с крючками, открытые секции, подвесные и напольные тумбы, зеркало. При этом у вас всегда есть возможность экспериментировать, дополнять и заменять сформированные комплекты мебели.

Неограниченные возможности

Услугу по полной меблировке может заказать каждый клиент «Петербургской Недвижимости», причем не имеет значения, в каком жилом комплексе приобретена его квартира и от какого застройщика. Единственное простое условие – квартира должна сдаваться с отделкой. Еще одно преимущество – возможность заказать мебель в любой момент – во время покупки квартиры, в период строительства дома, так и сразу после получения ключей.

Стоимость услуги

Стоимость комплекта «Оптима» начинается от 150 000 рублей, «Комфорт» – от 200 000 рублей.

Если вас заинтересовало предложение «Квартира с отделкой, мебелью и техникой», звоните в «Петербургскую Недвижимость» по телефону 33-55555.

Продавец меблировки ЗАО «Первая мебельная фабрика».

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