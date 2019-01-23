Российские спортсмены вручили автору доклада о допинге в отечественном спорте иск на 4,5 миллиона долларов

Канадский юрист Ричард Макларен, чей доклад о допинговой системе в российском спорте стал одним из катализаторов дальнейшего скандала, получил иск о защите чести и достоинства. Видеозапись с вручением иска опубликовал 23 января в своем аккаунте в Twitter журналист Никита Камышев.

Документы вручали Макларену лично бывший глава федерации гребного спорта России Вениамин Бут и несколько российских спортсменов, уточняет телеграм-канал «Мутко против».

В исковом заявлении они требуют выплатить им компенсацию в размере шести миллионов канадских долларов (около 4,5 млн долларов США). По мнению россиян, они несправедливо пострадали из-за публикации доклада Макларена о допинге.

Иск был подан в суд Онтарио по месту проживания Макларена еще в июле 2018 года, но по местному законодательству для начала судебного производства истцы должны лично сообщить ответчику о начале дела.

Напомним, 12 мая 2016 года в «Нью-Йорк Таймс» вышло интервью с бывшим директором московского «Антидопингового центра» Григорием Родченковым, в котором он впервые рассказал о массовой подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. К тому моменту Родченков уже пять месяцев находился в США на постоянной основе, хотя в течение примерно года до этого он совершал регулярные трансатлантические перелеты. Спустя неделю после выхода интервью ВАДА создало комиссию под руководством Ричарда Макларена, которой предстояло проверить заявления из этого материала. В июле комиссия опубликовала первую часть доклада. В нем Россия впервые официально обвиняется в существовании допинговой программы на государственном уровне. В декабре Макларен публикует вторую часть – уже с конкретными документами, цифрами, фотографиями. Именно тогда впервые стало понятно, что ничем хорошим это не закончится.

В результате Россия лишилась нескольких медалей, в том числе золотых, Олимпиады-2014, а также отечественные спортсмены были вынуждены ехать на Игры-2018 под нейтральным флагом.