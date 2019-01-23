«Сибирь покоряется американцам». Проверить законность сделки Дерипаски с властями США требуют в Госдуме

Обратиться в Генпрокуратуру, ФСБ и правительство РФ с просьбой проверить законность сделки OFAC (структура минфина США, отвечающая за правоприменение в области санкций. – Прим. ред.) c Олегом Дерипаской в отношении плана по снятию санкций с En+ и «РусАла» предложили коллегам в Госдуме члены фракции КПРФ. Коммунисты опасаются, что сделка подконтрольных Дерипаске предприятий с американскими властями приведёт к фактическому переходу алюминиевой отрасли России под контроль США.

«C 18 января фактически вся алюминиевая отрасль переходит под управление американского минфина... необходимо проверить законность и соответствие интересам национальной безопасности РФ всей этой сделки, потому что в такой ситуации уже Сибирь покоряется американцами, а не нами», – цитирует «Интерфакс» первого зампреда комитета по труду Госдумы, депутата от КПРФ Николая Коломейцева.

Парламентарий напомнил, что алюминиевая отрасль для РФ является «стратегической», поскольку на неё завязано авиастроение, судостроение и космос.

«В такой ситуации, когда нас окружили со всех сторон, отдавать такую отрасль – это вообще преступление», – уверен депутат.

Однако член фракции «Единая Россия», глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев отметил, что «на сегодня основания для удовлетворения данного документа мы не усматриваем». Руководитель комитета, который в том числе курирует вопросы борьбы с коррупцией, предложил коммунистам «самостоятельно собрать всю необходимую достоверную информацию по проблеме и при необходимости повторно вернуться к рассмотрению вопроса».

В свою очередь, автор нашумевшего законопроекта о запрете на передачу Японии южных Курил – депутат от ЛДПР Сергей Иванов предложил коллегам из КПРФ воспользоваться такой процедурой как парламентский запрос.

Ранее на критику коммунистов сделки с американскими властями отреагировал сам Олег Дерипаска. На прошлой неделе он подал иск в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова после его выступления с думской трибуны. Слова об «афере и преступлении» юристы бизнесмена оценили в один миллион рублей компенсации морального ущерба. Зюганов заявил, что не боится этого судебного разбирательства.

В декабре 2018 года стало известно, что минфин США готов снять санкции с компаний En+, «Русал» и «ЕвроСибЭнерго» в течение 30 дней, поскольку Олег Дерипаска выполнил требование американских властей, а именно сократил свою долю в компаниях, потеряв контрольный пакет акций. В частности, доля Дерипаски в En+ должна снизиться с 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций.

В то же время американская пресса ставит под вопрос утверждение, что условия сделки по снятию санкций с российских алюминиевых компаний являются «наказанием». Договоренность Белого дома с Дерипаской позволит освободить россиянина от долгов «в сотни миллионов долларов», написала The New York Times. В издании утверждают, что сделка «оставит союзникам Дерипаски и Кремля значительные доли в его компаниях».

Недовольство договорённостями администрации США с Олегом Дерипаской в середине января высказал и американский конгресс, приняв специальную резолюцию.

En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Дерипаски попали в черный список минфина США в апреле 2018 года. Минувшей весной под санкциями США, помимо Олега Дерипаски, оказались Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владислав Резник, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и другие.