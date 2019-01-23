Волонтёры спасли утку, которая вмёрзла в лёд на Обводном канале. Теперь её ждут реабилитация и отдых

Петербургские морозы ударили по уткам. Из-за минусовой температуры полыньи стремительно сокращаются, из-за чего водоплавающие вмерзают в лёд за считаные часы. 23 января волонтёры из организации «Кошкиспас» освободили утку, которую случайно заметил в Обводном канале кто-то из прохожих. Птица оказалась заблокированной недалеко от ТЦ «Лигов».

Спасению предшествовали десятки комментариев в духе «у нас тут бомжи замерзают, а вы об утках заботитесь». В конце концов на выручку прибыли волонтёры. Женщина в гидрокостюме спасла птицу, и та с куском льда вместо крыла отправилась на квартиру отогреваться. Теперь, как сообщают в соцсетях, водоплавающее поедет в центр реабилитации диких животных.