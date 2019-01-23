Арбитражный суд на Суворовском возобновит работу завтра
Петербургский арбитраж возвращается к работе после пожара в своем здании.
«Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 24.01.2019 работает в обычном режиме», – сообщили 23 января в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Таким образом, длительность простоя составит два дня.
Ранее стало известно, что возгорание на Суворовском проспекте, 50-52, по предварительным данным, началось с обогревателя. Огонь охватил кабинет и вырвался в коридор. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.
Справка:
ЧП произошло в десятом часу утра 22 января. Первыми заметили неладное приставы. Они вызвали спасателей и начали эвакуацию из здания — всего на улицы пришлось вывести около 300 человек. Никто не пострадал, но рассмотрение более тысячи дел было отменено.