Арбитражный суд на Суворовском возобновит работу завтра

Петербургский арбитраж возвращается к работе после пожара в своем здании.

«Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 24.01.2019 работает в обычном режиме», – сообщили 23 января в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Таким образом, длительность простоя составит два дня.

Ранее стало известно, что возгорание на Суворовском проспекте, 50-52, по предварительным данным, началось с обогревателя. Огонь охватил кабинет и вырвался в коридор. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.