Запас «лопат Беглова» может увеличиться вдвое

Администрация губернатора Петербурга проводит электронный аукцион на закупку 20 лопат за 17,8 тысячи рублей. Стоимость инструмента сформирована исходя из цен на лопаты марки Fiskars, то есть того же бренда, что и ставшие мемом «лопаты Беглова». Информация об этом 23 января размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, поставить необходимо 10 штыковых и 10 совковых лопат. Стоит отметить, что в техзадании нет указания увековечить на инструменте имя временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Победитель аукциона определится 7 февраля.

Напомним, что 21 лопату с фамилией врио градоначальника на черенке выдали чиновникам в начале января 2019 года. Это была инициатива самого Беглова, который отказался называть в свою честь прорвавшуюся трубу в Невском районе. Взамен и появилась «лопата Беглова».