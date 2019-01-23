В деле экс-главы центра по примирению в Сирии могут появиться новые эпизоды о хищении. Генерал-лейтенанту в отставке продлили ограничение свободы

Московский гарнизонный военный суд продлил ограничение свободы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника Военной академии Генштаба по научной работе и бывшему начальнику российского Центра примирения сторон в Сирии генерал-лейтенанту Сергею Чваркову. Пока что его обвиняют в хищении около 6,5 млн руб. на госконтракте, но не исключено, что в деле некогда главного воспитателя российской армии появятся новые эпизоды.

«В настоящее время следствие устанавливает всех лиц, причастных к делу, осуществляет сбор доказательств и проверяет Чваркова на причастность к другим преступлениям», — заявил в ходе заседания суда 23 января следователь московского военного следственного управления СКР, сообщает РБК.

В октябре 2018-го в отношении военного было возбуждено уголовное дело. Чварков с тех пор ни разу свою вину не признал. Впрочем, следствие считает, что доказательств достаточно в свидетельских показаниях, результатах оперативно-разыскных действий и экспертиз.

При этом меру пресечения решено продлить, так как большинство опрошенных – бывшие подчиненные Чваркова, а это значит, он может на них надавить. Защита подозреваемого, в свою очередь, считает, что в материалах дела нет заявлений от потерпевшей стороны, а первые показания генерал-лейтенант дал под давлением сотрудников ФСБ.

По версии следствия, хищения совершались с января 2016 года по февраль 2017-го – в период, когда военнослужащий, по словам адвоката, находился либо в Сирии, либо в отпуске. В это время Чварков якобы похитил около 6,5 млн руб. по госконтракту между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех». Общая сумма сделки составляла 400 млн руб. По данным следствия, хищение было организовано путём устройства на работу в «РусБИТех» «мёртвых душ», которым за три года выплатили порядка 6 млн руб. в виде заработной платы. По версии следствия, эти деньги были присвоены Чварковым.

По данным собеседника РБК, знакомого с материалами дела, «РусБИТех» выполнял «опытно-конструкторские работы по программе «Выпускник Военной академии Генштаба», направленные на «развитие учебно-материальной базы» академии и «создание информационно-образовательной среды, интегрированной с единым информационно-образовательным пространством системы военного образования».