Происшествия
Потребовавший направить самолет в Афганистан «приземлился» в камере на два месяца
Два месяца проведет в следственном изоляторе житель Сургута Павел Шаповалов, который потребовал направить в Афганистан борт «Аэрофлота».
Об этом днем 23 января сообщает телеканал «Дождь». Ханты-Мансийский районный суд удовлетворил ходатайство обвинения и арестовал сибиряка. При этом мужчина вину не признал. Также он не смог объяснить, зачем потребовал изменить курс лайнера.
Напомним, сегодня утром Следственный комитет предъявил обвинение 41-летнему Павлу Шаповалову. Ему вменяют угон самолета. Учитывая, что алкоголя и наркотиков в его крови не нашли, обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.
Справка:
Днем 22 января пассажир рейса SU1515 Сургут – Москва потребовал у экипажа взять курс на Афганистан, после попытки ворваться в кабину вернулся на свое место и уснул. Борт приземлился в Ханты-Мансийске, услуги снайпера не понадобились. Хотя в аэропорту собрались практически все возможные спецслужбы (от ФСБ до Росгвардии), в итоге во время штурма лайнера «захватчик» спал. Шаповалова разбудили и вывели из салона. Уголовное дело возбуждено по факту захвата воздушного судна.
Подозреваемый считается склонным к бытовым скандалам. Первый приговор он получил за битье стекол в доме у родственницы.
На допросе в Следственном комитете он не смог внятно объяснить, зачем просил изменить курс на Афганистан, и рассказал, что ему «вообще не надо было туда лететь».