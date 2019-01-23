Потребовавший направить самолет в Афганистан «приземлился» в камере на два месяца

Справка:

Днем 22 января пассажир рейса SU1515 Сургут – Москва потребовал у экипажа взять курс на Афганистан, после попытки ворваться в кабину вернулся на свое место и уснул. Борт приземлился в Ханты-Мансийске, услуги снайпера не понадобились. Хотя в аэропорту собрались практически все возможные спецслужбы (от ФСБ до Росгвардии), в итоге во время штурма лайнера «захватчик» спал. Шаповалова разбудили и вывели из салона. Уголовное дело возбуждено по факту захвата воздушного судна.

Подозреваемый считается склонным к бытовым скандалам. Первый приговор он получил за битье стекол в доме у родственницы.

На допросе в Следственном комитете он не смог внятно объяснить, зачем просил изменить курс на Афганистан, и рассказал, что ему «вообще не надо было туда лететь».