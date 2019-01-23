Лидеры мирового бизнеса в Давосе ездят на электричестве. Причем только «зеленом»

Участников открывшегося в Давосе форума мировой бизнес-элиты обслуживают 50 новеньких электромобилей Audi e-tron.

Как пишет 23 января Automotive World со ссылкой на компанию-производителя, электромобили используются в качестве «челноков», перевозящих участников форума между отелями и местами заседаний и встреч. Для подзарядки транспорта Audi установила в Давосе три автономные зарядные станции контейнерного типа мощностью 1,14 мегаватта каждая.

Audi уверяет, что все электричество, которое будет использоваться на этих станциях для зарядки флота «е-тронов», – «зеленого» происхождения, то есть получено из возобновляемых и экологически чистых источников. Другими словами – от солнечных батарей, ветряков и гидроэлектростанций.

Электромобили в сочетании с мобильными зарядными станциями, по замыслу немецкого автопроизводителя, должны продемонстрировать практичность и целесообразность эксплуатации электрического автомобиля даже в заснеженных швейцарских горах с их сложными погодными и топографическими условиями.

Безусловно, нет лучшего способа продвижения своего товара, чем дать его попробовать боссам крупнейших компаний. В этом смысле Давос – идеальное место, там собираются практически все «акулы мирового бизнеса». Audi участвует в работе Всемирного экономического форума в качестве эксклюзивного партнера по перевозкам с 1987 года и активно использует этот шанс для продвижения своего товара.

49-я ежегодная встреча Всемирного экономического форума проходит в Давосе с 22 по 25 января 2019 года.