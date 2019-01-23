Что можно сделать с 300 кВт⋅ч за месяц

- Не так уж и мало – но только если делать что-то одно
- Не выключать холодильник около года
- Постирать около 1600 килограммов белья
- Вскипятить чайник 2250 раз
- Гладить белье пять суток без остановки
- Рубиться в компьютерные стрелялки 28 суток без перерыва
- Поджарить 240 порций котлет или 700 яичниц
- Посмотреть все 7 сезонов «Игры престолов» 26 раз
- Не выключать свет в ванной и туалете три месяца
1 Не так уж и мало – но только если делать что-то одно
Правительство обсудит введение социальных норм потребления электричества. До 300 кВт⋅ч в месяц на домохозяйство можно будет оплачивать по базовому (тому, что сейчас действует) тарифу, свыше 300 — по повышенному, а более 500 кВт⋅ч — по «экономически обоснованному». Росстат считает, что на одно домохозяйство в среднем приходится 2,5 человека, а средний уровень энергопотребления не превышает 250 кВт⋅ч . Если перевести кВт⋅ч в какую-то одну бытовую потребность, то выходит, что это довольно много. Но для реальной жизни семьи, состоящей из 3 и более человек, получается впритык — при условии, что в доме нет таких излишеств, как теплые полы, обогревателей или бойлера на период межсезонья и отключения горячей воды.
2 Не выключать холодильник около года
В среднем холодильник потребляет от 230 до 460 кВт•ч в год в зависимости от объема и модели, или от 0,6 до 1,2 кВт•ч в сутки. В месяц, по самым грубым прикидкам, выходит около 27 кВт⋅ч.
3 Постирать около 1600 килограммов белья
Наиболее распространенный класс энергопотребления бытовых стиральных машин — «А», расходует 1 – 1,5 кВт⋅ч за цикл стирки, или около 0,17 – 0,19 кВт⋅ч на килограмм белья. Если загружать в машинку 5 – 6 килограммов белья раз в неделю и стирать час при температуре 60 градусов, то на это уйдет около 4,5 кВт⋅ч за месяц.
4 Вскипятить чайник 2250 раз
Чайник потребляет от 1,5 до 2,5 кВт⋅ч. Вода закипает примерно за 4 минуты, значит, этого количества электроэнергии хватит примерно на 15 чаепитий. Если кипятить полный чайник трижды в день, то он съест около 12 кВт⋅ч за месяц.
5 Гладить белье пять суток без остановки
Средняя мощность бытового утюга — 2200 Вт. Если каждое утро гладить одежду по 10 минут, а по выходным не гладить ничего вовсе, то получится около 8 кВт⋅ч в месяц. Если по воскресеньям в течение часа гладить постиранное, то получим 16,8 кВт⋅ч.
6 Рубиться в компьютерные стрелялки 28 суток без перерыва
Рассчитать, сколько ест компьютер, можно приблизительно — слишком много переменных. При заявленной мощности системного блока от 350 до 550 Вт он вряд ли будет работать на максимум даже в режиме полной загруженности. В расчеты надо добавить монитор – от 60 до 100 Ватт. Если компьютер нужен, только чтобы лазить в Интернете и изредка гонять простенькие игры, получится около 220 Вт⋅ч. Если пользоваться компьютеров в среднем 2 часа в день после работы и часов по пять по выходным, получится 18,5 кВт⋅ч за месяц. А вот если работать на дому по 8 часов в сутки, то выйдут все 50.
Другое дело – геймерский комп. Производительный процессор и хорошая видеокарта — это в среднем 400 Ватт заявленной мощности, плюс монитор, который, как правило, должен быть большим и ярким. Итого среднее потребление — около 450 Вт⋅ч. Если геймер рубится в стрелялки часов по шесть в сутки, то в месяц потратит около 80 кВт⋅ч электроэнергии.
7 Поджарить 240 порций котлет или 700 яичниц
Час работы электроплиты – от 4 до 8 кВт⋅ч, но это если включить все четыре конфорки одновременно. Одна конфорка «старой» ТЭНовой плиты от 1,5, до 2,5 кВт⋅ч, духовка этой же плиты около 3,5. Галогенные плиты экономичнее, потому что при мощности конфорок от 1,2 до 2,4 кВт интенсивность нагрева можно уменьшить прямо во время приготовления пищи в 3 – 4 раза. Если пользоваться одной конфоркой в среднем по часу в день для приготовления и разогревания пищи, то в месяц уйдет около 75 кВт⋅ч электроэнергии. К слову, на обжаривание котлет уходит в среднем 30 минут, а яичница будет готова уже через 10.
8 Посмотреть все 7 сезонов «Игры престолов» 26 раз
Телевизоры с электронно-лучевой трубкой потребляют от 60 до 100 Вт⋅ч, плюс 2–3 кВт⋅ч в режиме ожидания. ЖК-телевизор с диагональю до 32 дюймов ест в среднем 40–55 Вт⋅ч и 1 – в режиме ожидания. Плазменная панель с диагональю от и выше 42 дюймов потребляет примерно 150–190 Вт⋅ч и 0,5 – в режиме ожидания. Если «плазма» будет работать не более 3 часов в день (а телевизор часто включают в фоновом режиме), то в месяц выйдет около 15 кВт⋅ч.
9 Не выключать свет в ванной и туалете три месяца
Лампочки на 100 Вт и более с 2011 года на территории РФ запрещены. Так что в ванной и туалете у вас, скорее всего, светят по 60 Вт. Они расходуют по 0,06 кВт⋅ч.
Если в квартире таких лампочек 10 штук (по одной в туалете и ванной и по четыре в люстрах в кухне и в комнате), а свет горит в среднем 4 часа в день, то за месяц накапает 1 кВт⋅ч.
Венера Галеева, "Фонтанка.ру"
Справка:
К 17:30 опрос среди читателей «Фонтанки» показал, что в Петербурге с нормой потребления в 300 кВт•ч в месяц почти у 60% домохозяйств возникнут проблемы. В обозначенный правительством лимит уложатся только 42,4% участников опроса.