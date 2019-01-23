Что можно сделать с 300 кВт⋅ч за месяц

6 Рубиться в компьютерные стрелялки 28 суток без перерыва

Рассчитать, сколько ест компьютер, можно приблизительно — слишком много переменных. При заявленной мощности системного блока от 350 до 550 Вт он вряд ли будет работать на максимум даже в режиме полной загруженности. В расчеты надо добавить монитор – от 60 до 100 Ватт. Если компьютер нужен, только чтобы лазить в Интернете и изредка гонять простенькие игры, получится около 220 Вт⋅ч. Если пользоваться компьютеров в среднем 2 часа в день после работы и часов по пять по выходным, получится 18,5 кВт⋅ч за месяц. А вот если работать на дому по 8 часов в сутки, то выйдут все 50.

Другое дело – геймерский комп. Производительный процессор и хорошая видеокарта — это в среднем 400 Ватт заявленной мощности, плюс монитор, который, как правило, должен быть большим и ярким. Итого среднее потребление — около 450 Вт⋅ч. Если геймер рубится в стрелялки часов по шесть в сутки, то в месяц потратит около 80 кВт⋅ч электроэнергии.