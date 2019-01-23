Смольный показал, как идёт реконструкция Гореловского путепровода

Реконструкция Гореловского путепровода должна завершиться по плану – в этом году, в конце лета. Сейчас в процессе вторая очередь. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры 23 января рассказали и показали, как идут работы.

Строители разработали котлован под первую опору и начали сооружать ее монолитное тело: ставят опалубку и армируют первую часть ростверка. Его должны полностью забетонировать до конца января, объем равен 300 кубометрам. Одновременно со стороны Красного Села разрабатывают котлован для ростверка второй опоры.

Параллельно идёт обустройство армогрунтовой насыпи со стороны Красного Села. Старый путепровод уже демонтировали и переложили кабели связи. Строительство укладывается в график, отмечают в КРТИ, и должно закончиться в августе 2019 года.

Путепровод на 11-м километре трассы А-180 «Нарва», у поселка Горелово, пересекавший два главных пути железной дороги Петербург – Красное Село, был в аварийном состоянии. В марте 2017 года КРТИ в лице СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» заключил с ЗАО «Пилон» контракт на реконструкцию путепровода. Стоимость работ составила 889 миллионов рублей.

После реконструкции число полос движения на путепроводе увеличится с двух до шести, габарит вырастет до величины, предусмотренной нормами для автодорог первой категории, а грузоподъемность благодаря замене пролетных строений и опор увеличится до современных требований. Общая длина путепровода составит 476,6 метра, а расчетная скорость движения – 80 км/ч.

Первый этап работ завершили в августе 2018 года. Движение тогда перенаправили по двум полосам новой части путепровода.