Данные ПТС и сведения об образовании граждан правительство России отправляет на портал «Госуслуги»

Кабинет министров России дополнил список электронных госуслуг. Россияне смогут в электронном виде получать информацию из государственных информационных систем в сфере образования, а также сведения из электронных паспортов транспортных средств (ПТС). Об этом 23 января сообщается на сайте правительства.

О том, когда новые опции портала «Госуслуги» станут доступны россиянам, в правительстве пока ничего не говорят.

«Принятое решение создаёт правовые основания для того, чтобы эти госуслуги предоставлялись на Едином портале. Теперь начнётся работа по их выведению на Единый портал, и в последующем эти госуслуги станут там доступны», – отмечают подчинённые Дмитрия Медведева.

В 2016 году Медведев заявлял о необходимости перевода 70% госуслуг в электронную форму к 2018 году. Тогда же губернатор Ленобласти Александр Дрозденко планировал вывести на портал «Госуслуги» процедуру легализации заготовки населением дров для личных нужд.

СМИ неоднократно сообщали о проблемах работы портала. В августе 2018 года «Госуслуги» несколько дней работали с перебоями из-за проблем на портале Росреестра. В мае того же года на запросы документов с юридической информацией о погребении умерших ресурс выдавал многостраничный мануал о тостах для зрелых женщин.