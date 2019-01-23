Индонезийцев затопило по грудь. Шесть человек погибли, не менее десятка пропали без вести

Шесть человек погибли в результате наводнения и оползней в индонезийской провинции Южный Сулавеси. Из своих жилищ эвакуированы уже свыше 2,1 тысячи жителей.

Как сообщают местные издания 23 января, на этот час в списках пропавших числятся не менее 10 человек. CNN Indonesia пишет, что наводнение спровоцировали проливные дожди, которые переполнили реку Бантимурунг, протекающую через знаменитый национальный парк бабочек. Региональное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий отмечает, что в затопленных береговых районах вода доходила взрослым жителям до локтей и груди.

Стихия разрушила мосты, привела в негодность огромное количество байков, которые просто не смогли форсировать водную преграду.