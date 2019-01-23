Следствие хочет допросить очевидцев тяжелой аварии на Невском. В ней участвовал сын высокопоставленного функционера

После решения председателя СКР Александра Бастрыкина передать уголовное дело о ДТП на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки из Петербурга в Москву объявлен поиск очевидцев. Аварию, в которой пострадали семь человек, видело множество прохожих.

Как сообщает ведомство 23 января, дело принято к производству Главным следственным управлением СК России. Обвиняемым по-прежнему значится 27-летний водитель Subaru Павел Микулич, начавший движение по Невскому раньше, чем загорелся зеленый свет. Наперерез ему на высокой скорости мчался Mercedes 31-летнего Олега Ходько, который приходится сыном бывшему руководителю госучреждения «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества» и топ-менеджеру фонда «Росконгресс» Славе Ходько. К переходу Mercedes подъехал, когда пешеходам горел зеленый.

Авария попала в объективы видеокамер, но, видимо, столичным следователям недостает информации. СК просит очевидцев найтись и позвонить по телефонам: 8 (812) 405-11-07, 8 (921) 180-38-58.

При столкновении автомобилей вечером 30 декабря пострадали семь человек. Микуличу предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, дело возбуждено по статье 264 УК. Его защита не оспаривает проезд на запрещающий сигнал светофора, но считает, что целесообразнее рассматривать версию обоюдной вины. Ходько-младший является свидетелем.

Ранее дело вело ГСУ СК Петербурга. Впоследствии его передали второму следственному управлению ГСУ СК России (с дислокацией в Петербурге). Решением Бастрыкина местные следователи от расследования отлучены.