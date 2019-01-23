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23.01.2019 16:25
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На «Адмиралтейских верфях» заложили первый за 30 лет рыболовный супертраулер

Петербургские «Адмиралтейские верфи» заложили головной супертраулер для «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК). Длиной в 108 метров и шириной в 21 — он станет первым подобным судном за последние 30 лет.

Всего планируется построить девять больших морозильных траулеров проекта СТ192. Первые два спустят на воду в 2021 году. Суда отправятся на Дальний Восток для промысла минтая и сельди. На борту они будут нести установку по безотходной переработке улова. На каждом судне будет трудиться по 139 человек.

На «Адмиралтейских верфях» заложили первый за 30 лет рыболовный супертраулер

Как рассказал 23 января журналистам гендиректор предприятия Александр Бузаков, по шести судам уже есть инвестиционные контракты от Российской Федерации, по еще трем решение ожидается в ближайшее время.

В конце прошлого года «Адмиралтейские верфи» приступили к реализации еще одного уникального проекта – строительству дрейфующей ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», благодаря которой пророчат прорыв в изучении Арктики.

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