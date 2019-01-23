«Ордена Красной Звезды имени Петра Великого». Центральный военно-морской музей соединит в себе две империи

Один из старейших российских музеев, ЦВММ, скорректирует свое название: ему вернут императорское имя, но и от почета советской эпохи не отрекутся. Об этом «Петербургскому дневнику» 23 января сообщил директор учреждения Руслан Нехай.

«Скоро музей станет называться Центральный военно-морской ордена Красной Звезды музей имени Петра Великого. И орден Красной Звезды, и имя великого Петра теперь будут соседствовать в одном названии. И это правильно. Потому что это наша история, это вехи развития нашего государства», – заявил Нехай.

Материал предваряет 310-летие ЦВММ. Датой его основания считается 24 января 1709 года, когда Петр I упомянул в письме необходимость хранилища кораблестроительных моделей и чертежей. В двухсотый день рождения Морскому музею присвоили имя первого императора. Советская власть дала учреждению новое название: в 1924-м появился Центральный военно-морской музей, а в 1975-м его пропагандистская работа была вознаграждена орденом Красной Звезды. Согласно статуту ордена, предприятиям его вручали «за заслуги в укреплении обороноспособности государств социалистического содружества».