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Общество
23.01.2019 16:17
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ЕС начинает бороться с «золотыми визами». Ими воспользовались тысячи россиян

Еврокомиссия предлагает странам – членам союза тщательнее проверять претендентов на ВНЖ или гражданство на основании приобретения недвижимости или вложений в экономику. При этом уже десятки тысяч граждан России воспользовались возможностью жить в Европе в обмен на инвестиции. 

Высший орган исполнительной власти Европейского союза подготовил документ для борьбы с «золотыми визами». По мнению еврочиновников, существующие правила создают «целый ряд рисков для государств-членов и для сообщества в целом». Среди основных угроз названы отмывание денег, проникновение в Европу преступных группировок, рост коррупции. Об этом в ночь 23 января рассказало издание Financial Times.

Еврокомиссия указывает, что программы обмена ВНЖ и паспортов на инвестиции действуют в целом ряде стран, например в Португалии, Испании, на Мальте и на Кипре. Последние две страны вызывают особое беспокойство у еврочиновников, так как работающие там частные компании связаны с властями, у которых нет обязательств по проверке претендентов. 

При этом Transparency International в своем докладе сообщает, что за десятилетие ЕС получил почти 25 млрд евро в виде прямых инвестиций от потенциальных жителей союза. Чаще всего такой возможностью пользуются богатые россияне и китайцы. Общее число граждан России, вложившихся в страны ЕС в последние десять лет в обмен на право жить в Европе, перевалило за десять тысяч. Наибольшей популярностью у граждан РФ пользуется Латвия, где право жить получили 12 тысяч человек. Вслед за ней идет Испания, где обосновались 4 тысячи соотечественников. Точное число тех, кто воспользовался лазейками, назвать невозможно, так как некоторые страны не предоставляют такие сведения.

 

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