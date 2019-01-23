Массовое ДТП с автобусами перекрыло путепровод Александровской Фермы

Парализовано движение по путепроводу на проспекте Александровской Фермы в сторону улицы Бабушкина. Пробки днём 23 января образовались в обе стороны.

Причиной стало массовое ДТП. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что среди участников аварии – легковые машины, маршрутка и автобус.

«Я ехал в 16-й маршрутке, – рассказывает Игорь. – Там ещё буквально за пару минут до этого парень на «Логане» с 2 пеньками на стекле на мосту стал оттормаживаться, его раза 2 – 3 развернуло, благо в мост отскочил и никого не задел».

Напомним, утром из-за массовой аварии была перекрыта трасса Вологда – Новая Ладога в Бокситогорском районе Ленобласти. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области уточнили, что в ней участвовали два грузовых автомобиля и два автомобиля «ВАЗ». Никто не пострадал, движение было восстановлено в течение 15 минут.