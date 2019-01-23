Антимонопольщики притормозили все аукционы на разметку петербургских дорог. Речь идет о заказах почти на полмиллиарда рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) приостановило заключение контрактов по итогам аукционов на нанесение разметки на петербургские дороги. Общая стоимость этих закупок составляет 474 млн рублей. Об этом 23 января сообщает петербургское УФАС.

«В связи с поступлением жалоб ООО «ТК «Восток Запад Транзит» Санкт-Петербургское УФАС России приостановило аукционы на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки во всех городских районах», – рассказали петербургские антимонопольщики.

Рассмотрение жалоб на закупки Дирекции по организации дорожного движения назначено на 25 января. При этом УФАС уже проверило жалобы компании «ПО Марк Лайн», поданные еще до подведения итогов, и признало их частично обоснованными, но предписаний по результатам не выдавало. «Фонтанка» подробно писала о том, кто должен будет разметить петербургские дороги.