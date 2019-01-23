«Не лето на улице». В Шушарах за три дня дважды лопнула труба с кипятком, похолодало в 9 домах

Второй раз за последние три дня холодает в квартирах жителей посёлка Шушары в Пушкинском районе Петербурга. Об изменении домашнего микроклимата местные жители рассказали в социальных сетях 23 января.

«Опять сидим без отопления и горячей воды, Школьная, 34. Уже не первый раз. Может, в курсе кто, что у нас творится? Не лето на улице», — написали они.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» отметили, что течь дала труба диаметром 159 мм у 30 дома на улице Школьной. Дефект нашли около 11.30, сейчас на участке ведутся ремонтные работы. По нормативу на них отводится восемь часов. В зону ограничения теплоснабжения попали 9 зданий.

20 января теплоэнергетики уже чинили трубу на улице Школьной, тогда с остывающими батареями также остались жители все тех же 9 домов.

На предприятии заострили внимание на том, что теплосеть находится в Пригородном районе теплоснабжения, где вся инфраструктура имеет сложный имущественно-правовой статус: она находится в конкурсном управлении и эксплуатируется ГУП «ТЭК СПб» на основании договора аренды, что исключает возможность капитальных вложений. Согласованные конкурсным управляющим инвестиции позволяют решить только самые острые проблемы, такие как замена наиболее прохудившихся участков. Именно поэтому на Пушкинский и Колпинский районы приходится львиная доля дефектов.