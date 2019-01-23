(Не)запланированный уход. Как оппозиционеры объявили войну Беглову, а в ответ получили от Совершаевой

Депутаты и чиновники Смольного не сошлись в стилистике управления Петербургом.

врио губернатора Александр Беглов покидает заседание ЗакСа во время выступления депутата Максима Резника//Илья Снопченко/ИА "Диалог"

Назначение новых членов правительства в Законодательном собрании Петербурга стало публичным финалом 100 дней на губернаторском посту Александра Беглова. Претензии друг к другу накопились и у новых управленцев Смольного, и у оппозиции.

Заседание петербургского парламента 23 января начиналось вроде как безобидно. Депутаты утвердили запросы: беспокоились за инфраструктуру «Балтийской жемчужины» и сохранение культурного наследия в Выборгском районе. На всякий случай сняли часть вопросов с повестки и объявили перерыв.

Часть высоких гостей прибыла в Мариинский дворец заранее. Так, Любовь Совершаева, будущая глава администрации губернатора, инструктировала депутатов от «Единой России» на ближайшие месяцы. Перед ней выстроились в ряд Дмитрий Тугов, Александр Ходосок и Алексей Макаров. Широкими шагами мерял залу личный охранник Беглова. Будущие кураторы экономического блока сбились в кучку.

Опоздав на какие-то пять минут после перерыва, пришедший к депутатам врио губернатора Александр Беглов поздравил с днем рождения главу фракции ЛДПР (и, видимо, будущего кандидата в губернаторы) Олега Капитанова и Юлию Мартемьянову, известную только тем, что работала до избрания заведующей детским садом в Петроградском районе.

Представление новой половины правительства (шестерых кандидатов в вице-губернаторы) врио губернатора начал без лишних подробностей, назвав их своими единомышленниками.

Первым пошел Эдуард Батанов (будет отвечать за вопросы инвестиционной политики и транспорта, а также за развитие Арктики). В предыдущие дни на смотринах он удачно отбивался от вопросов парламентариев, получилось обойтись общими словами и в этот раз. Интересовало депутатов, будут ли открыты впредь данные о концессионных соглашениях, в частности суммы, которые придется городу платить и за что. Батанов отвечал про открытые конкурсные процедуры, федеральные законы и параметры, которые почти не меняются. «Понятно, – сделала вывод Оксана Дмитриева. – Никаких реальных изменений».

Комментировать назначение Батанова к трибуне вышел оппозиционер Максим Резник. Впрочем, в своем выступлении он не назвал даже фамилии кандидата в вице-губернаторы: «Важно, на что будут направлены эти способности, на реализацию какой политики и стратегии. Здесь главное зависит от капитана команды, от атамана», – пояснил он. Дальше он перешел к конкретике: «В этом смысле я не буду поддерживать ни одного из кандидатов, так как не поддерживаю вашу кандидатуру, Александр Дмитриевич, на пост губернатора и считаю, что вы не подходите нашему городу. Мы с вами говорили один раз, и мне показалось этого достаточным».

В этот момент Александр Беглов резко встал и пошел к выходу.

«Вот вы не хотите слушать, очень жаль, но я буду говорить, так как обращаюсь к избирателям. В своей программной фразе вы сказали, что считаете своей задачей защиту населения от влияния Запада, но эта стилистика не подходит Петербургу». Это последнее, что успел услышать Беглов, когда закрывал входную дверь зала заседаний.

Под охи и ахи, раздающиеся из зала, Резник продолжал о том, что приемлемое в Смоленске или Чечне, неприемлемо в Петербурге. «Что такое защита сознания населения? Опять менять людям мозги, вместо того, чтобы пытаться изменить действительность? Этот город был создан под влиянием Запада, сознание его создателя находилось под влиянием Запада», – говорил он.

Воцарилась тишина, которую прервал спикер парламента Вячеслав Макаров. Он вышел к трибуне, казалось, выдохнул и начал спокойно объяснять: депутаты сами дали Беглову право назначать членов правительства, а полномочиями управлять городом врио наделил президент, положив авторитет своего имени «на чашу весов Беглова».

«Время наш самый объективный судья. Беглова не надо защищать — он защищён своей биографией и характером. Он умеет доводить дела до блестящего результата», – вступился глава парламента. Впрочем, в этот момент на защиту врио губернатора уже встали специализированные телеграм-каналы, которые начали без устали сообщать, что на самом деле градоначальник ушел на встречу с ветеранами. Чуть позже от аппарата Смольного поступил похожий комментарий: Беглов планировал быть в ЗакСе в 13 часов, а не в 10:30, поэтому был вынужден срочно уйти, чтобы вернуться к изначальному графику.

Но в парламенте этому уже не все верили. Пока в зале заседаний шушукались, обсуждая происходящее, к трибуне вышел Борис Вишневский. «Выбор парламента не может делаться исходя из того, что кандидаты в вице-губернаторы хорошие и вменяемые люди. Выбор определяется общим направлением городской политики. Мне печально, что на фоне разговоров об открытости и готовности к диалогу врио губернатора не встречается с депутатами, а утверждение членов правительства проходит в его отсутствие», – заявил он, добавив, что депутатам, да в общем-то и жителям, даже не удосужились объяснить, чем провинились прошлые управленцы и чем город обязан этим. «На фоне разговоров о том, что мы не отдали город снежной стихии, попробуйте пройти от ЗакСа до Сенной площади: граждане, которые пытаются пройти по этому льду, выражаются так, как я себе не могу позволить», – выдал сразу все наболевшее Вишневский.

Первый акт закончился голосованием: кнопку «за» Батанова нажал 41 депутат, пятеро были «против». Затем перешли к Евгению Елину. Его блок – вопросы экономического развития и стратегического планирования, госимущества Петербурга, земель и землеустройства, финансовой политики и бюджета, промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка, осуществления госзакупок. Неудивительно, что вопросов к нему оказалось наибольшее количество. Например, по части незаконной торговли или будущего компании «Метрострой». Выкуп акций он сравнил с покупкой «13-миллиардной дырки» и сказал, что придется делать выбор между ее закрытием за счет бюджета и строительством метро. «Для нас все-таки важнее метро построить», – приоткрыл он планы депутатам.

Претензий к Елину вышло меньше всего, однако и его назначением воспользовался Максим Резник, чтобы завершить свое программное выступление: «Я не считаю происходящее сменой власти, скорее – заменой шила на мыло. Как и Георгий Сергеевич все валил на Валентину Ивановну, Александр Дмитриевич все валит на Георгия Сергеевича. Разница только в стилистике. Нам говорят об увеличении числа гайд-парков, но участились аресты пикетчиков. Врио губернатора не умеет слушать критику, а телеграм-каналы растут со скоростью сугробов. Телевидение (раньше ведь было два канала, один из которых критиковал городскую власть) соревнуется, как назвать Беглова – действующий или священнодействующий. На днях все 5 сообщений топа "Яндекса" были про Беглова, скоро глаголы у пресс-службы кончатся. Это, может, и эффективно, но не интеллигентно».

Пламенную речь прервали голосованием: 42 голоса петербургские парламентарии отдали за кандидатуру Елина, 3 — против, один депутат воздержался. Вслед то же самое повторилось и Владимиром Княгининым (ему доверили вести один комитет по науке и высшей школе, а еще взаимодействовать с федеральными структурами). За него проголосовали 44 депутата. 0 высказались против.

Оппозиционеры начали было уже побеждать длительностью выступлений и красноречием, как к трибуне вышла Любовь Совершаева. Будущий куратор внутренней политики сразу обозначила выступления Резника и Вишневского как «хайп». «Хайпануть – это самое простое, что вы могли сегодня сделать. Если человек не умеет договариваться, вести диалог, достучаться и реализовать то, что он считает необходимым для улучшения жизни петербуржцев, остается только себя рекламировать. Мы говорим о том, что меняется правительство и меняются подходы. За 100 дней никто не напишет стратегию, по которой мы будем развиваться. За три дня ни один из вице-губернаторов не ответит на все вопросы – это нереально, невозможно», – встала она на защиту Беглова и своих новых соратников.

«Мне кажется, что сейчас надо говорить: что мы вместе консолидированно можем сделать для петербуржцев, для их комфорта, чтобы Петербург стал городом федерального значения. Я готова к диалогу, а не к той работе, «что бы ни сделало правительство, все равно против». Если будет диалог, петербуржцы будут довольны и законодательной, и исполнительной властью. На посту я должна сделать одну вещь, чтобы работа правительства соответствовала запросам, город соскучился по диалогу с населением», – добавила будущая глава администрации губернатора. В заключение своей речи она еще раз обратилась к Максиму Резнику, сообщив с трибуны, что тот одновременно с критикой присылает к ней «засланных казачков» (известных медиаменеджеров, как позже пояснил Резник), чтобы попросить о поддержке парламентского расследования по качеству уборки снега.

Прикрыв собой весь новый созыв Смольного, Совершаева триумфально стала вице-губернатором. Против нее проголосовали только двое – Борис Вишневский и Максим Резник.

На утверждение «строительного» Николая Линченко понадобилось не более 10 минут. Отвечая на вопросы депутатов, он несколько раз повторил слово «взвешенно». 39 членов парламента проголосовали "за", 4 — "против".

Завершив обряд принятия в вице-губернаторы, депутаты выдохнули. За последний год на заседании впервые был такой накал эмоций.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»