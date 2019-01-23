Дом начальника полиции подмосковного Чехова обыскали сотрудники ФСБ. Силовика заподозрили в крышевании ОПГ

Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском к начальнику полиции подмосковного Чехова Андрею Большакову ранним утром 23 января. Под пристальным вниманием силовиков оказался также его заместитель.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД по Московской области. По данным агентства, к начальнику полиции Чехова сотрудники федеральной службы безопасности пришли с росгвардейцами. В Росгвардии ситуацию комментировать отказались.

Большакова подозревают в покровительстве организованной преступной группировке, якобы по делу задержаны пятеро, в том числе руководитель отдела по борьбе с организованной преступностью Александр Мазепа. Как рассказывает «БИЗНЕС Online», начальника чеховской полиции и его коллег чекисты могут подозревать в уничтожении вещдоков за деньги. Дома у Большакова, как пишет издание, нашли пистолет Макарова со сбитыми номерами.