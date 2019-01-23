Свидетель обвинения рассказал об обналичивании денег для «Седьмой студии». За услуги он брал 10%

Предприниматели Валерий Синельников и Дмитрий Дорошенко рассказали об обналичивали средств, которые поступали по госконтракту «Седьмой студии» на организацию театрального проекта «Платформа». Допросили свидетелей обвинения 23 января во время заседания в Мещанском районном суде Москвы.

Как пишет «Новая газета», согласно обвинительному заключению, Синельников и Дорошенко обналичивали госденьги вместе со знакомым бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Ниной Масляевой Валерием Педченко. Синельников заявил, что за свои услуги якобы брал 10% от обналиченной суммы. Однако, по данным газеты, он путал имена руководителей «Седьмой студии» и затруднился объяснить, какой конкретно деятельностью занималась организация.

Дмитрий Дорошенко якобы создавал подставные фирмы для перевода средств. Указания по обналичиванию ему отдавал Педченко. О назначении денег свидетель не знал.

Ранее защита обвинила Педченко в даче ложных показаний. Адвокат бывшего гендиректора «Седьмой студии» Алексея Малобродского Ксения Карпинская обратила внимание на противоречия в показаниях Педченко, которые тот давал на следствии и в суде. Свидетель сказал, что его показания в суде более точные, хотя на предыдущем заседании утверждал обратное.

В ноябре прошлого года режиссёр Кирилл Серебренников на допросе в Мещанском суде заявил, что под конец работы его проекта «Платформа» недосчитались нескольких миллионов. Главбух Масляева, по его словам, на аудит отреагировала агрессивно и «исчезла с радаров», а долги пришлось выплачивать из собственных гонораров.