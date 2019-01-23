СМИ: Кадровый резерв Кремля отправился в Сингапур на обучение за свой счет

Участники программы развития президентского кадрового резерва РАНХиГС проходят недельный тренинг по обучению госуправлению в Сингапуре. Об этом 23 января сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, среди тех, кто улетел в Сингапур, – депутаты, чиновники, сенаторы и топ-менеджеры госкомпаний. Они заверили журналистов, что обучение проходит за счет участников программы, государственные деньги на такие поездки не тратят. Отметим, всего в президентский кадровый резерв второго набора входят около 80 человек, однако на тренинг поехали не все. Так, депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин рассказал, что партийные мероприятия не позволили ему посетить Сингапур.

Напомним, в прошлом году учиться госуправлению участники кадрового резерва Кремля ездили в Гонконг. В первый набор этого резерва входили многие из тех, кто уже занял высокие должности: например, губернаторами стали Дмитрий Азаров (Самарская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Бурков (Омская область) и Андрей Клычков (Орловская область).

Отметим, что российские чиновники не раз восхищались системой управления в Сингапуре, который они считают мировым лидером по эффективному госуправлению. Туда уже ездили на обучение около ста федеральных чиновников — их отправлял экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов (ведомство расформировано).

Сингапур действительно уже 25 лет занимает второе после Гонконга место в рейтинге экономической свободы Heritage Foundation. Правда, в рейтинге политических свобод он только на 127-м месте — все равно выше, чем Россия.