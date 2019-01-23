Как в России организовывали помощь людям с онкологическими заболеваниями. Петербургский Онкоцентр передал Президентской библиотеке исторические документы

Санкт-Петербургский онкологический центр в посёлке Песочный передал Президентской библиотеке документы начала ХХ века, которые рассказывают об организации в России ведущего института по оказанию помощи онкологическим больным и всей системы профилактики раковых заболеваний. Документы будут оцифрованы и включены в фонд, сообщили в библиотеке.

В текстах, зачастую написанных от руки, а иногда и по-французски, описывается, как медики того времени боролись за развёртывание в России службы помощи людям с онкологическими заболеваниями. В частности, с обширной переписки между организаторами Всероссийского общества борьбы с раковыми заболеваниями и сановниками высокого ранга начиналось создание службы помощи и научно-исследовательских центров по изучению раковых больных.

Сбор средств на благое дело в царской России проходил при активном содействии меценатов-промышленников, а также среди населения.

После революции 1917 года финансирование онкологического сегмента, как и всей медицины, целиком легло на плечи государства. Была создана разветвлённая система помощи онкобольным. А в 1945 году согласно постановлению Совета Народных Комиссаров «О мероприятиях по улучшению онкологической помощи населению» была организована сеть онкологических учреждений, объединённых идеей совершенствования помощи онкологическим больным.

В Президентской библиотеке особо отметили, что данные исторические материалы никогда ранее не представали в научном и информационном обороте в обобщённом виде и несут большую ценность.