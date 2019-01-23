Царскосельские холмы: территория для детей

Квартиры в ЖК «Образцовые кварталы», возводимые в рамках проекта «На Царскосельских холмах», все чаще выбирают семьи с детьми. И это неудивительно, ведь растить мальчишек и девчонок в Пушкинском районе, где хорошая экология и много детских учреждений – одно удовольствие.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Пушкинский район – один из лучших в Петербурге для проживания семей с детьми. Здесь тихо, спокойно и зелено, нет толп людей и автомобильных пробок, а до парков Царского Села и Павловска можно добраться на велосипеде.

Важно и то, что район обладает развитой инфраструктурой детских учреждений – спортивных, медицинских, развлекательных и, конечно, образовательных. Здесь несколько десятков школ, среди которых есть языковые, музыкальные и художественные, а также гимназии и лицеи с разными направлениями обучения.

Все эти преимущества автоматически получают новостройки, реализуемые на территории Пушкинского района. Более того, к уже сложившейся «детской» инфраструктуре плюсуются объекты, возводимые социально ответственными застройщиками. Так, в рамках проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах», реализуемого девелопером «Центр Развития», запланировано строительство 12 детских садов и 5 школ. Проект осуществляется на площади 316 га неподалеку от города Пушкин, на Пулковских высотах.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«Инфраструктура на Царскосельских холмах строится одновременно с жильем, – отмечает заместитель генерального директора по проектированию компании «Центр Развития» Галина Пилипенко. – Места под социальные, коммерческие и торговые объекты в проекте были отведены еще на этапе подготовки градостроительной документации. При этом мы исходили из количества жителей, которые сюда переедут, – не менее 40 тысяч человек».

Особенно важную роль девелопер отвел строительству детских садов. Ведь если для школьника ездить на учебу в близлежащий Пушкин не является проблемой, то для малыша ежедневные путешествия на транспорте могут быть утомительными.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В августе 2018 года компания «Терминал-Ресурс» ввела в эксплуатацию первый детский сад, построенный во дворе ЖК «Образцовый квартал 2». Двухэтажный садик рассчитан на 140 мест, на первом этаже обустроен бассейн 3х6 метров с душевыми, санузлами и раздевалками. В этом садике работают 6 групп, и принимают сюда даже детей ясельного возраста – для них создана группа трехчасового пребывания. За это время малыши смогут привыкнуть к жизни вне дома, а родители – отдохнуть или заняться своими делами.

Детсадовцы и ребята постарше могут развивать физические навыки и в других учреждениях: на территории проекта работает конно-спортивный клуб «Райдер», скоро откроются ледовая арена и теннисные корты. В 20 минутах езды расположен комплекс для активного семейного отдыха – современный горнолыжный курорт «Туутари Парк». Кроме того, практически в каждом дворе запланированы площадки для игр и занятия физкультурой.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В ближайшее время «Терминал-Ресурс» построит еще один детский сад – уже на 240 мест. Сейчас застройщик приступил к проектированию школы на 825 мест рядом с ЖК «Образцовый квартал 5». Кроме того, по городскому заказу идет проектирование общеобразовательной школы на 550 мест на участке рядом с «Образцовым кварталом 3».

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Примечательно, что в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга поставили амбициозную задачу – построить 23 детских сада и 8 школ до конца 2024 года. Семьи, имеющие или планирующие детей, могут смело выбирать квартиры в жилых комплексах серии «Образцовые кварталы», расположенные в Пушкинском районе.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya