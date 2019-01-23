«Это совсем не халтурная уборка, это новое слово в искусстве»: петербуржцы вовлекаются в поиски лучшего сугроба

Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Активисты культурной столицы переводят тему уборки улиц, ставшую за последние дни сугубо политической, в плоскость искусства. За тонкое видение красоты в обыденности можно получить... награду.

«Сначала мы думали, что это коммунальные службы работают плохо, что они совсем забыли про уборку улиц. <...> И тут мы все поняли: это совсем не халтурная уборка, это новое слово в архитектуре, градостроительстве, а также современном искусстве, – пишет группа «Центральный район за комфортную среду обитания» «ВКонтакте». – Дёшево, сурово и концептуально!»

Развивать творческий подход решено с помощью проведения конкурса (кстати, не первого – «Фонтанка» запустила аналогичный конкурс около двух недель назад). «На самый высокий, красивый и креативный сугроб! А также на самое крутое название! Присылайте фото с адресом. Мы обязательно совершим восхождение! А в награду вы получите уборку этого сугроба. Чего бы нам это ни стоило!» – обещает администрация группы.

Петербуржцы откликнулись. В комментариях рассказывают о сугробах до второго этажа, о завалах под окнами Михайловского замка, пике высотой около 3 метров «пятой категории сложности восхождения» и т. д. И, чтобы активизировать коммунальщиков, советуют написать на сугробе одно слово, вполне цензурное, – эффективность этого метода прошлой зимой доказали москвичи.

«Фонтанка», напомним, собирает портреты не только сугробов, но и сосулек, наледи, гололёда. Наши победители получат по «лопате Беглова». Фото вашего «кандидата» и точный адрес присылайте на электронную почту: snow@fontanka.ru.

Из-за уборки города у Смольного голова болит, похоже, даже больше, чем у горожан (которые падают на льду, застревают вместе с машинами в снежной каше и выталкивают буксующий общественный транспорт). Городские службы и организации наказывают и прокуратура, и ГАТИ. УФАС и вовсе выявило «снежный картель» и возбудило дела. На днях руководитель аппарата главы города Любовь Совершаева заявила, что бюджетное обеспечение уборки снега составляет лишь 60%, и попеняла за это депутатам.

Чиновникам просто не повезло. Эта зима и правда выдалась снежная. С 1 января дорожники вывезли более 1 миллиона кубометров снега – почти в пять раз больше, чем за те же дни в прошлом году, объясняет комитет по благоустройству. За минувшие сутки – почти 67 тысяч кубометров, это самый высокий показатель за сезон. При этом на сегодня метеорологи обещали небольшой снег, а завтра – до 5 см. На улицах Петербурга работают 1154 единицы техники и 1057 дворников.