Лекция от «смотрящих за селом» о жизни по понятиям обернулась для приморской школы проверкой

Администрация Михайловского района Приморского края проводит проверку после урока, который ученикам сельской школы преподали «местные бандиты». Встречу с «большими» людьми организовал глава села Первомайское.

О проверке в учебном учреждении 23 января сообщает портал PrimaMedia со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы администрации Петра Зубка.

«По факту проверка проводится. Подтвердилась ли информация, еще рано говорить. Сегодня на школьном собрании с родителями будет также присутствовать участковый. Пока я не готов комментировать, необходимо разобраться в ситуации», — сказал Зубок.

Ранее родители учащихся заявили, что по инициативе главы села Александра Ухаботина местные криминальные авторитеты провели урок для мальчиков 5-7 классов. Информацию подтвердила директор школы. Она, судя по сообщению на Pikabu, сама собирала слушателей по этажам и представила лекторов «смотрящими за селом» и людьми, «на которых нужно равняться».

Четверо мужчин с не самым светлым прошлым рассказали мальчикам, как нужно жить по понятиям, почему не нужно вступать в половую связь с мужчинами и так далее. Как утверждают родители, всё было в грубой форме, с матом. Автор публикации утверждает, что детям запретили рассказывать о встрече.