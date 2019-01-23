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23.01.2019 14:43
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В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд. рублей

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд. рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги за 2018 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ). По итогам учета событий после отчетной даты (СПОД) данные показатели могут быть скорректированы.

Ключевые показатели за 2018 год:

  • Чистая прибыль за 2018 год составила 6.0 млрд рублей, увеличившись на 49.2% по сравнению с результатом 2017 года;
  • Чистый процентный доход за 2018 год составил 22.1млрд рублей (+14.1%);
  • Кредиты физическим лицам выросли за 2018 год и составили 80.3 млрд. рублей ( +10,6%);
  • Средства физических лиц составили 246, 32 млрд. рублей (+20.8%).

Согласно рейтингу агентства «Интерфакс», Банк занимает 17 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. По состоянию на 1 января 2019 года в Банке обслуживается 2 090 000 физических лиц и 50 000 компаний; количество эмитированных банком карт составляет 1 354 000; количество банкоматов – 797. Число пользователей Интернет-Банка превысило 1 130 000 человек.

Чистый процентный доход за 2018 год составил 22.1 млрд рублей (+14.1% по сравнению с результатом 2017 года). Чистый комиссионный доход вырос на 8.7% и составил 5.6 млрд рублей. Чистый доход от операций на финансовых рынках за 2018 год составил 3.8 млрд рублей (-43.1%). Выручка составила 32.4 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего года.

Операционные расходы за 2018 год выросли на 5.1% и составили 14.0 млрд рублей, отношение расходов к доходам – 43.1%.

Чистая прибыль за 2018 год составила 6.0 млрд.рублей, увеличившись на 49.2%., активы Банка составили 651.7 млрд рублей (+9.6%).

На 1 января 2019 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 413.0 млрд рублей (+15.0%); средства юридических лиц – 166.7 млрд рублей (+7.3%); средства физических лиц – 246.2 млрд рублей (+20.8%).

Собственный капитал Банка на 1 января 2019 года составил 74.8 млрд. рублей (+4.3% по сравнению с 1 января 2018 года). В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 января 2019 года составил 9.2% (при нормативном значении 6.0%), норматив достаточности собственного капитала –13.8% (при нормативном значении 8.0%).

Кредитный портфель банка составил 368.8 млрд рублей (+4.3%). Кредиты корпоративным клиентам составили 288.5 млрд рублей (+2.6%). Кредиты физическим лицамсоставили 80.3 млрд рублей (+10.6%). По состоянию на 1 января2019 года, уровень просроченной задолженности составил 4.7%.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

 

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